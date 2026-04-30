窪塚洋介×亀梨和也『外道の歌 SEASON2』、「GTO」伝説コンビ再共演 キャストの“相思相愛”コメントも
俳優の窪塚洋介と亀梨和也がダブル主演を務めるDMMテレビドラマ『外道の歌 SEASON2』のキャストの“推しキャラ”コメントと第5話の場面写真が解禁された。
【場面写真】鋭い眼差しを放つカモ＆奈々子＆トラ
今作は、SNS関連動画の総再生数4,500万回を突破した復讐クライムサスペンスの続編。凶悪な犯罪に手を染めながらも反省しない犯罪者たちに、鴨ノ目武ことカモ（窪塚）、島田虎信ことトラ（亀梨）の2人が制裁を加える“外道”の物語となっている。
窪塚、亀梨、南沙良、あのから、お気に入りキャラクターについてのコメントが到着。亀梨は「奈々子です。トラ目線で言うと、前作から距離感が縮まったと思います」と関係性の変化に触れ、南は「トラです。トラは正義感も強いし、まっすぐじゃないですか。ああいうお兄ちゃんがいたらいいなと思います」と語り、まるできょうだいのような信頼関係を明かした。さらに窪塚は「智夏です。演じたあのちゃんは、何をやっても天職だなって感じます」と絶賛し、それを受けたあのは「カモです。猫に優しいところとか、家族愛もあるし、寡黙の奥にある温かいところを見つけると、見ていてうれしくなるキャラクターです」とコメント。思わぬ“相思相愛”の組み合わせに、窪塚が「カップル成立じゃん（笑）」と場を和ませる一幕も。
また、ドラマ「GTO」で共演した窪塚と池内博之による“伝説コンビ”の再共演にも注目が集まる。劇中では幼なじみを演じるが、窪塚は「僕が19歳で彼が21歳くらいの頃からの縁なので、自然と雰囲気は出しやすかった」と振り返り、長年の関係性がにじむリアルな空気感を明かしている。解禁された場面写真では、夜の居酒屋で酒を酌み交わす中、サングラスを外さないカモがわずかに心を許す姿が印象的に切り取られている。
ほかの場面写真では、カモとトラが奈々子を取り囲むように立ち、過去の重要な場所へ向かう姿が切り取られている。その表情は決意に満ち、鋭い眼差しを放っている。また、園田（森崎ウィン）の漫画編集部での1枚では、何かを企むような不穏な表情が印象的。さらに榎加世子（馬場ふみか）は、幼稚園とみられる施設へ足を踏み入れる――その先で何が起きるのか。最終話に向け、予測不能の波乱が加速していく。
【場面写真】鋭い眼差しを放つカモ＆奈々子＆トラ
今作は、SNS関連動画の総再生数4,500万回を突破した復讐クライムサスペンスの続編。凶悪な犯罪に手を染めながらも反省しない犯罪者たちに、鴨ノ目武ことカモ（窪塚）、島田虎信ことトラ（亀梨）の2人が制裁を加える“外道”の物語となっている。
また、ドラマ「GTO」で共演した窪塚と池内博之による“伝説コンビ”の再共演にも注目が集まる。劇中では幼なじみを演じるが、窪塚は「僕が19歳で彼が21歳くらいの頃からの縁なので、自然と雰囲気は出しやすかった」と振り返り、長年の関係性がにじむリアルな空気感を明かしている。解禁された場面写真では、夜の居酒屋で酒を酌み交わす中、サングラスを外さないカモがわずかに心を許す姿が印象的に切り取られている。
ほかの場面写真では、カモとトラが奈々子を取り囲むように立ち、過去の重要な場所へ向かう姿が切り取られている。その表情は決意に満ち、鋭い眼差しを放っている。また、園田（森崎ウィン）の漫画編集部での1枚では、何かを企むような不穏な表情が印象的。さらに榎加世子（馬場ふみか）は、幼稚園とみられる施設へ足を踏み入れる――その先で何が起きるのか。最終話に向け、予測不能の波乱が加速していく。