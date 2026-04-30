春に行きたいと思う「山梨県の旅行先」ランキング！ 2位「甲州市勝沼 ぶどうの丘」、1位は？【2026年調査】
新生活の疲れを癒やすために、週末を利用して少し遠くまで足を伸ばしたくなるすがすがしい気候になりました。歴史的な名所や美しい海岸線など、春の風を感じながら心身ともにリフレッシュできる旅先が注目されています。
All About ニュース編集部では、2026年4月13日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「山梨県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
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回答者からは「春になったのでワインを飲んでゆっくりとしたいから」（50代男性／神奈川県）、「ワインが楽しめたり、新鮮な空気をゆっくりと味わえて美しい山並みを満喫できたり、カラフルに広がる花畑の風景を眺めることができたりと非日常感を大いに楽しめるスポットだと思います」（30代女性／宮城県）、「南アルプスや甲府盆地を眺めながらのんびり温泉につかれるのがいいです」（50代女性／青森県）といったコメントがありました。
回答者からは「春は気候も良いため、富士山の周辺をドライブしたいと思ったから」（40代女性／大阪府）、「桜とのコントラストを楽しみたいから」（50代男性／兵庫県）、「春は雪をかぶった姿が最も美しい季節だからです」（60代女性／愛知県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月13日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「山梨県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：甲州市勝沼 ぶどうの丘／44票勝沼のシンボル的な施設で、春は周囲の斜面に広がる桃の花や桜のピンク色の絨毯を一望できます。地下のワインカーヴでの試飲や、絶景を楽しめる温泉、レストランなど、大人の春の休日にぴったりなぜいたくな時間が過ごせます。五感で山梨の恵みを感じられる、癒やしの観光拠点として人気を集めています。
回答者からは「春になったのでワインを飲んでゆっくりとしたいから」（50代男性／神奈川県）、「ワインが楽しめたり、新鮮な空気をゆっくりと味わえて美しい山並みを満喫できたり、カラフルに広がる花畑の風景を眺めることができたりと非日常感を大いに楽しめるスポットだと思います」（30代女性／宮城県）、「南アルプスや甲府盆地を眺めながらのんびり温泉につかれるのがいいです」（50代女性／青森県）といったコメントがありました。
1位：富士山／57票言わずと知れた日本の象徴。春は山頂に残る真っ白な雪と、麓に咲く桜や芝桜との共演が楽しめる、年間を通じても最も美しい季節の一つです。周辺の富士五湖エリアからもその雄姿を拝むことができ、すがすがしい春の空気の中で眺める富士山は、訪れる人々に感動とエネルギーを与えてくれます。
回答者からは「春は気候も良いため、富士山の周辺をドライブしたいと思ったから」（40代女性／大阪府）、「桜とのコントラストを楽しみたいから」（50代男性／兵庫県）、「春は雪をかぶった姿が最も美しい季節だからです」（60代女性／愛知県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)