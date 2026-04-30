6シーン着回し、機能美あふれる夏コレクション！ 大日方久美子×Reir 超高機能水陸両用ウェア

記事ポイント UPF50＋UVカット・はっ水・遮熱・接触冷感を一着に凝縮した水陸両用ウェア全4型が2026年4月28日に発売パーソナルスタイリスト大日方久美子氏とSan-ai Resort「Reir」の第3弾コラボレーションデイリー・ビーチ・プール・サウナ・スポーツ・ヨガの6シーンに対応 UPF50＋UVカット・はっ水・遮熱・接触冷感を一着に凝縮した水陸両用ウェア全4型が2026年4月28日に発売パーソナルスタイリスト大日方久美子氏とSan-ai Resort「Reir」の第3弾コラボレーションデイリー・ビーチ・プール・サウナ・スポーツ・ヨガの6シーンに対応

ファッション水着国内トップシェアのスイムウェアブランド「San-ai Resort（サンアイリゾート）」のレディースライン「Reir（レイール）」が、パーソナルスタイリストの大日方久美子氏との第3弾コラボレーションとなる「超高機能水陸両用ウェア」全4型を、2026年4月28日（火）に発売しました。

UPF50＋のUVカットにはっ水・遮熱・接触冷感を重ねたアクティブウェアは、デイリーからビーチ・プール・サウナ・スポーツ・ヨガまでの6シーンを1着でカバーします。

大日方久美子×Reir「超高機能水陸両用ウェア」

発売日：2026年4月28日（火）販売先：San-ai Resort公式WEB SHOP、ELLE SHOP.jp（先行）、一部百貨店・外部ECサイトサイズ：9M・11L（全型共通）発売元：株式会社Ai（東京都千代田区）

スイムウェアコラボに続く今回は、大日方久美子氏のライフスタイル視点とReirの素材・機能開発力を掛け合わせた全4型ラインナップです。

イージージャケット・ロングパンツ・レイヤードトップスセット・インナー付きレギンスがそろい、着替えなしで水辺から街中まで移動できる設計を軸に置いています。

素材はナイロンストレッチを中心に採用しており、水に濡れても素早く乾き、陸上では程よいハリ感と落ち着いたシルエットを保ちます。

イージージャケットとロングパンツには最高ランクのUVカット機能UPF50＋に加えて接触冷感・はっ水・遮熱の3機能を搭載しており、炎天下でも体感温度を抑えながら肌を日焼けから守ります。

レイヤードトップスセットとインナー付きレギンスはUPF50＋のみの対応です。

カラーはホワイト・ベージュ・ブラックの3色で、アイテムごとに展開カラーが異なります。

San-ai Resort公式WEB SHOPでは4月28日（火）から購入でき、NISHIGINZA店・西武渋谷店・東武百貨店池袋店・横浜高島屋での取り扱いは2026年5月15日（金）に始まります。

イージージャケット

イージージャケット 背面デザイン・着用イメージ

価格：36,300円（税込・本体33,000円）サイズ：9M・11Lカラー：ホワイト・ベージュ機能：UPF50＋・接触冷感・はっ水・遮熱

触れた瞬間にひんやりとした冷感を感じるナイロンストレッチ素材で仕立てたジャケットです。

背面は2重構造でインナー側にメッシュ素材を重ねており、水から上がった後もアウター側の生地が素早く乾き、メッシュが肌への張り付きを軽減します。

ウエストはドロスト仕様で、絞り具合によってウエストをきゅっと絞ったシルエットからゆったりとしたオーバーサイズシルエットまで自在に調整でき、丸みを帯びたヘムラインがスタイリングに安定感を添えます。

腰部分には保冷剤を収納できるポケットを内蔵しており、炎天下のビーチや夏フェスで長時間過ごす場面でも冷感を維持しながら着用できます。

ロングパンツ

ロングパンツ 着用イメージ

価格：23,100円（税込・本体21,000円）サイズ：9M・11Lカラー：ホワイト・ベージュ機能：UPF50＋・接触冷感・はっ水・遮熱

ジャケットと同素材で仕立てたロングパンツで、裏地にはメッシュを採用し、プールやシャワー後に生地が脚に貼り付く不快感を抑えます。

腰部分に保冷剤ポケットを内蔵しており、砂浜や屋外イベントで立ちっぱなしの時間が長いときにも腰まわりから涼しさを持続できます。

裾のドロスト仕様でレングスを細かく調整でき、マリンアクティビティを楽しんだ後そのまま水辺のカフェテラスへ移動する場面でも、清潔感のある着こなしが整います。

レイヤードトップスセット

レイヤードトップスセット 着用イメージ

価格：25,300円（税込・本体23,000円）サイズ：9M・11Lカラー：ホワイト・ブラック機能：UPF50＋

なめらかな肌触りのカップ一体型トップスとTシャツのセットアイテムです。

トップスはサイドパネル仕様のカップが胸まわりをすっきりと整え、水中でも型崩れしにくい構造です。

セットのTシャツはウエストリボン仕様で、リボンを結ぶ位置によってウエストの絞り感や位置を自由に変えられます。

前後2wayの着方ができるため、砂浜ではVネックを前に、タウンではバック側のデザインを前に出すなど、1枚で着こなしに変化をつけられます。

ヨガスタジオから屋外スポーツまで、動きの多いシーンでもシルエットを維持する一着です。

インナー付きレギンス

インナー付きレギンス 着用イメージ

価格：15,400円（税込・本体14,000円）サイズ：9M・11Lカラー：ブラック機能：UPF50＋

インナー一体型の設計で、ショーツの縫い目や当たりを気にせずプールサイドやサウナ室内を動き回れるレギンスです。

ウエスト周りには伸縮しにくい素材を重ねており、お腹をソフトに押さえてすっきりとした腹部ラインに整えます。

ブラック1色展開で、サウナ・屋外スポーツ・日焼け防止を兼ねた海辺の散策など、汗や水がかかるシーン全般に対応します。

レイヤードトップスセットと組み合わせると、スポーツからビーチスタイルまで統一感のある着こなしに仕上がります。

「Reir」と大日方久美子氏によるコレクションは、1着で水・陸・アクティビティをシームレスに切り替えられる設計が、全4型を通じた共通のコンセプトです。

San-ai Resort公式WEB SHOPでは2026年4月28日（火）から購入でき、ZOZOTOWN・楽天市場などの外部ECサイトでも2026年5月15日（金）以降に順次販売が始まります。

大日方久美子×Reir「超高機能水陸両用ウェア」の紹介でした。

よくある質問

Q. 発売記念のInstagram LIVEはアーカイブで視聴できますか。

A. アーカイブ視聴に対応しています。

San-ai Resort公式Instagramアカウント（@sanai_resort）または大日方久美子氏のアカウント（@kumi511976）から確認できます。

Q. 外部ECサイトで取り扱いが始まるのはどのサービスですか。

A. ワコールウェブストア・ONWARD CROSSET・楽天市場・and ST・ZOZOTOWNで、2026年5月15日（金）以降に順次販売が始まります。

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