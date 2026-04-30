ほっかほっか亭“スペシャルシリーズ”がリニューアル 「＼贅沢／シュウマイスペシャル」も新登場
ほっかほっか亭が、5月1日より人気の「スペシャルシリーズ」をリニューアルし、新商品「＼贅沢／シュウマイスペシャル」を発売する。ボリューム感と満足度を重視したシリーズの刷新で、さらに幅広いニーズに応える狙いだ。
【写真】＼贅沢／シュウマイスぺシャル：890円（税込）
同シリーズは、人気のおかずを豊富に盛り込んだ“がっつり系”弁当として支持を集めてきた。今回のリニューアルでは「無限うま確」をコンセプトに掲げ、毎日食べても飽きにくい日常食を追求。新たに副菜として「カレーキャベツ」を追加し、揚げ物中心のラインナップに対して、さっぱりとした味わいと食感のアクセントを加えた。
新登場の「＼贅沢／シュウマイスペシャル」は、国産の豚肉と玉ねぎ、しょうがを使用したシュウマイが主役。店舗のせいろで丁寧に蒸し上げることで、ジューシーな旨みを引き出している。さらに唐揚やポップコーンシュリンプ、コロッケ、ウインナーなど定番人気のおかずもそろえ、食べ応えのある内容となっている。
また、従来からの「のりスぺシャル」や「唐揚スぺシャル」、「チキン南蛮スぺシャル」なども引き続き展開。「牛焼肉スぺシャル」では肉量を1.5倍にした「肉盛」も用意するなど、好みに応じて選べる多彩なラインナップを維持している。
さらに発売を記念し、ミツカンとのコラボキャンペーンも実施。「スペシャルシリーズ」1品購入ごとに、「無限さっぱりスパイスｂｙ味ぽん」の小袋が1つプレゼントされる。
■「スペシャルシリーズ」ラインナップ
＼贅沢／シュウマイスぺシャル：890円（税込）
唐揚スぺシャル：820円（税込）
のりスぺシャル：790円（税込）
チキン南蛮スぺシャル：890円（税込）
牛焼肉スぺシャル：1140円（税込）
しょうが焼スぺシャル：930円（税込）
とりめしスぺシャル：900円（税込）
【写真】＼贅沢／シュウマイスぺシャル：890円（税込）
同シリーズは、人気のおかずを豊富に盛り込んだ“がっつり系”弁当として支持を集めてきた。今回のリニューアルでは「無限うま確」をコンセプトに掲げ、毎日食べても飽きにくい日常食を追求。新たに副菜として「カレーキャベツ」を追加し、揚げ物中心のラインナップに対して、さっぱりとした味わいと食感のアクセントを加えた。
また、従来からの「のりスぺシャル」や「唐揚スぺシャル」、「チキン南蛮スぺシャル」なども引き続き展開。「牛焼肉スぺシャル」では肉量を1.5倍にした「肉盛」も用意するなど、好みに応じて選べる多彩なラインナップを維持している。
さらに発売を記念し、ミツカンとのコラボキャンペーンも実施。「スペシャルシリーズ」1品購入ごとに、「無限さっぱりスパイスｂｙ味ぽん」の小袋が1つプレゼントされる。
■「スペシャルシリーズ」ラインナップ
＼贅沢／シュウマイスぺシャル：890円（税込）
唐揚スぺシャル：820円（税込）
のりスぺシャル：790円（税込）
チキン南蛮スぺシャル：890円（税込）
牛焼肉スぺシャル：1140円（税込）
しょうが焼スぺシャル：930円（税込）
とりめしスぺシャル：900円（税込）