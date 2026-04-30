À¸Á°ÂÐºö¤Ï¤Ê¤¼ÉÔ²Ä·ç¤«¡½¡½²È·×Âß¼ÚÂÐ¾ÈÉ½¤Ç»ñ»º¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ëÁêÂ³ÀïÎ¬
ÁêÂ³¤ÏÈ¯À¸¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤ÏÃÙ¤¯¡¢À¸Á°¤Î½àÈ÷¤¬·ë²Ì¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢»ñ»º¤ÎÁ´ÂÎÁü¤¬²ÈÂ²Æâ¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢²È·×Âß¼ÚÂÐ¾ÈÉ½¤Ë¤è¤ë»ñ»º¤Î¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤Ç¤¹¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¿Æ¤Þ¤«¤»¤Ë¤·¤Ê¤¤ÁêÂ³ÂÐºö¡¡»Ò¤É¤â¤¬¼çÌò¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë43¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢À¸Á°ÂÐºö¤ÎÉ¬Í×À¤È¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑÊýË¡¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼À¸Á°ÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¡©
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Éã¿Æ¤Ê¤É¤Îºâ»º¤¬¤É¤³¤Ë¤É¤ì¤Û¤É¤¢¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£»ñ¶â¤òÀµ¤·¤¯ÇÄ°®¤·¡¢²ÈÂ²¤Ê¤é¤Ó¤Ë¿ÆÂ²Æâ¤Ç³«¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¤Þ¤ì¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¦¥Õ¥í¡¼¤ò·×»»¤·¡¢ºâ»º¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÇÄ°®
°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¤äÁêÂ³ÀÇ¿½¹ð¤ÎÉ¾²ÁÌÀºÙ½ñ¤ÎºîÀ®»þ¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿Íºâ»º¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤Ï¡¢³Æ²ÈÄí¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¸Ä¡¹¤ÎÌÜÉ¸¡Ê¥´¡¼¥ë¡Ë¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢¶âÍ»»ñ»º±¿ÍÑ¤äÉÔÆ°»º´ÉÍý¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¡¢ÀáÀÇÂÐºö¤òÅý¹çÅª¤Ë¼Â¹Ô¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÝÍ¤¹¤ë»ñ»º¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ·×²è¤È¼ÂÀÓ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢³Æ²ÈÄí¤ÎÀïÎ¬¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸úÎ¨Åª¤Ç¤¹¡£
´ë¶È¤ÏÂß¼ÚÂÐ¾ÈÉ½¡¢Â»±×·×»»½ñ¤ª¤è¤Ó¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¦¥Õ¥í¡¼·×»»½ñ¤òºîÀ®¤·¡¢ºâÀ¯¾õÂÖ¤ä·Ð±ÄÀ®ÀÓ¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¦¥Õ¥í¡¼¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï´ë¶È²ñ·×¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸Ä¿Í¤Î²È·×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊºâÌ³Êó¹ð¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
²ñ·×¤Î¹Í¤¨Êý¤¬Í¸ú¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢´ë¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸Ä¿Í¤Î²È·×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢²È·×¤ÎºâÌ³Êó¹ð¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
²æ¤¬¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ä°ìÂ²¤ÎºâÌ³ÆâÍÆ¤òËèÇ¯ÇÄ°®¤·¡¢¿ÆÂ²Æâ¤Ç³«¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍÂÃù¶â¤ä¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¶ä¹Ô¤ä¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊ¬»¶¤·¤ÆÊÝÍ¤µ¤ì¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Î»þ²Á¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢»ñ»º¹½À®¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤«¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¸Ä¿Íºâ»º¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÃÎ¤ë½Ö´Ö¤Ï¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¤äÁêÂ³ÀÇ¿½¹ð¤ÎÉ¾²ÁÌÀºÙ½ñ¤ÎºîÀ®¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤À¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»à¤Ì¤Þ¤Ç²¿¤â¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÁêÂ³ÂÐºö¤òÎ©°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¸Ä¿Íºâ»º¤ÎÂß¼ÚÂÐ¾ÈÉ½¡Ê²È·×Âß¼ÚÂÐ¾ÈÉ½¡Î¿ÞÉ½1¡Ï¡Ë¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÁêÂ³ÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤ÇÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½êÆÀ·×»»¤À¤±¤Ç¤ÏÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ºâÌ³¾å¤ÎÌäÂêÅÀ¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²È·×Âß¼ÚÂÐ¾ÈÉ½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²È·×¤Î¼ÂÂÖ¤òÅ¬ÀÚ¤ËÉ½¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸Ä¡¹¤Î»ñ»º¤Ï»þ²ÁÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡Ï²È·×Âß¼ÚÂÐ¾ÈÉ½¤ÎÎã ½Ð½ê¡§¡Ø¿Æ¤Þ¤«¤»¤Ë¤·¤Ê¤¤ÁêÂ³ÂÐºö »Ò¤É¤â¤¬¼çÌò¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë43¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ù¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿·½ñ¡Ë¤è¤êÈ´¿è
¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ñ»º¤Î»þ²ÁÉ¾²Á¤Ç¡¢¶âÍ»»ñ»º¤äÅÚÃÏ¡¢¼«¼Ò³ô¼°¤òÄê´üÅª¤ËÃÍÀö¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÁêÅö¤ÎÏ«ÎÏ¤òÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÀ¡¢¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ»þ²ÁÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¤¡¢¾ÍèÈ¯À¸¤¹¤ëÁêÂ³ÀÇ³Û¡ÊÉéºÄ¡Ë¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÁêÂ³ÂÐºö¤Î¤¿¤á¤Î»þ²ÁÉ¾²Á¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£²È·×Âß¼ÚÂÐ¾ÈÉ½¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ñ»ºÁ´ÂÎ¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë¡×²½
»þ²ÁÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶âÍ»»ñ»º¤ò¼è°ú½ê¤ÎÁê¾ì¤ÇÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ë°ÛÏÀ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎÅÀ¡¢ÉÔÆ°»º¤ÈÈó¾å¾ì³ô¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï2¤Ä¤ÎÉ¾²ÁÊýË¡¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
´¹¶â²ÁÃÍ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÉÔÆ°»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼ÂÀª²Á³Ê¡Ê»Ô¾ì²Á³Ê¡Ë¤Ç¡¢Èó¾å¾ì³ô¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸øÀµ²ÁÃÍ¡ÊM¡õA³ô²Á¡Ë¤ÇÉ¾²Á¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÉ¾²Á¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿ÁêÂ³ÀÇ¤È¤ÎÂÐ±þ´Ø·¸¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÉÔÆ°»º¤È¼«¼Ò³ô¼°¤ÏÁêÂ³ÀÇ¤ÎÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤È¤ÎÂÐ±þ´Ø·¸¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì²Á³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÉ¾²Á³Û¤ÏÄê´üÅª¤ËÃÍÀö¤¤¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢Èó¾å¾ì³ô¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÎà»÷¶È¼ï³ô²Á¡×¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤Þ¤¿ÂðÃÏ¤Ë·¸¤ëÏ©Àþ²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇ¯1²ó¡ÖÏ©Àþ²Á¡×¤¬²þÄê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤Ë¡¢É¾²Á´¹¤¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¶âÍ»»ñ»º¤äÉÔÆ°»º¡¢Èó¾å¾ì³ô¼°¤ò¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ë»þ²ÁÉ¾²Á¤·¡¢²È·×Âß¼ÚÂÐ¾ÈÉ½¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ñ»ºÁ´ÂÎ¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë¡×²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇÅ¬¤Ê»ñ»º¹½À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÁêÂ³ÂÐºö¤òÎ©°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Î¿ÞÉ½2¡Ï¡£
¡Î¿ÞÉ½2¡Ï²È·×Âß¼ÚÂÐ¾ÈÉ½¤Ë¤è¤ë¡Ö¸«¤¨¤ë¡×²½ ½Ð½ê¡§¡Ø¿Æ¤Þ¤«¤»¤Ë¤·¤Ê¤¤ÁêÂ³ÂÐºö »Ò¤É¤â¤¬¼çÌò¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë43¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ù¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿·½ñ¡Ë¤è¤êÈ´¿è
¢£²È·×Âß¼ÚÂÐ¾ÈÉ½¤Ç»ñ»ºÁ´ÂÎ¤òÐíâ×¡Ê¤Õ¤«¤ó¡Ë¤¹¤ë
²È·×Âß¼ÚÂÐ¾ÈÉ½¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢°Ê²¼¤Î5¤Ä¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÁêÂ³ÀÇ¤ò»ÙÊ§¤¦¤ËÂ¤ë½½Ê¬¤ÊÎ®Æ°À¤Ï³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«
¢¼ÚÆþ¶â¤¬ÌµÍý¤Ê¤¯ÊÖºÑ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢²áÂç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«
£¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç»ñ»º¤ÎÊ¬»¶¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«
¤ÁêÂ³¤Ë¤ª¤±¤ë°ä»ºÊ¬³ä¤¬ÍÆ°×¤Ê»ñ»º¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«
¥ÁêÂ³ÀÇ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«
²È·×Âß¼ÚÂÐ¾ÈÉ½¾å¡¢ÉéºÄ¤Ë·×¾å¤µ¤ì¤ëÌ¤Ê§ÁêÂ³ÀÇ¤Ï¡¢»ñ»º¤Ë·×¾å¤µ¤ì¤ë¶âÍ»»ñ»º¤äÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ê¤É¤ÎÎ®Æ°»ñ»º¤è¤ê¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢Î®Æ°ÈæÎ¨¤Ï100¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡Î¿ÞÉ½3¡Ï¡£
¡Î¿ÞÉ½3¡ÏÎ®Æ°ÈæÎ¨ ½Ð½ê¡§¡Ø¿Æ¤Þ¤«¤»¤Ë¤·¤Ê¤¤ÁêÂ³ÂÐºö »Ò¤É¤â¤¬¼çÌò¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë43¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ù¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿·½ñ¡Ë¤è¤êÈ´¿è
¤³¤ÎÅÀ¡¢Î®Æ°ÈæÎ¨¤¬100¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢°ä»ºÊ¬³ä¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¼ÀÇ»ñ¶â¤¬ÉÔÂ¤¹¤ëÁêÂ³¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢´ë¶È¥ª¡¼¥Ê¡¼°ìÂ²¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä¹ÃË¤¬¼«¼Ò³ô¼°¤È»ö¶ÈÍÑÉÔÆ°»º¤ò¾µ·Ñ¤·¡¢Ä¹½÷¤¬¶âÍ»»ñ»º¤ò¾µ·Ñ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤¿¤È¤¨»ñ»ºÁ´ÂÎ¤Ç¤ÏÎ®Æ°ÈæÎ¨100¡óÄ¶¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ä¹ÃË¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤òÇ¼ÉÕ¤¹¤ë¤ËÂ¤ë¶âÍ»»ñ»º¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢ÁêÂ³¤Î¤¿¤á¤Î°ä»ºÊ¬³äÂÐºö¤ÈÇ¼ÀÇ»ñ¶âÂÐºö¤ÏÆ±»þ¤ËÎ©°Æ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ì¤Ê§ÁêÂ³ÀÇ¤òÌÀ¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¼ÀÇ¤Î¤¿¤á¤Î¶âÍ»»ñ»º¤ò¾µ·Ñ¤µ¤»¤ë¤«¡¢ÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á¤ò°ú¤²¼¤²¤ÆÌ¤Ê§ÁêÂ³ÀÇ¤ò°µ½Ì¤µ¤»¤ëÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤Î»ñ»º¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ä¤¹¤Ù¤»ñ»º¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤ò·è¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ë¶È¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¾ì¹ç¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°ä¤¹¤Ù¤»ñ»º¤È¤·¤Æ¼«¼Ò³ô¼°¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃÏ¼ç¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀèÁÄÂå¡¹¤ÎÅÚÃÏ¤ò²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÁêÂ³¤·Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ä¤¹¤Ù¤»ñ»º¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÇ¼ÀÇ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥Àè½ç°Ì¤Î¹â¤¤»ñ»º¤ò»Ä¤·¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤ÎÄã¤¤»ñ»º¤òÇ¼ÀÇ»ñ¶â¤Ë½¼¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£°ä¤¹¤Ù¤»ñ»º¤¬¼«¼Ò³ô¼°¤äÉÔÆ°»º¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤ÎÄã¤¤¶âÍ»»ñ»º¤äÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¶â¤ò¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÇ¼ÀÇ»ñ¶â¤Ë½¼Åö¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÁêÂ³ÂÐºö¤òÎ©°Æ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢°ä»ºÊ¬³äÂÐºö¡¢Ç¼ÀÇ»ñ¶âÂÐºö¤ª¤è¤ÓÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤òÆ±»þ¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¸Ä¿Í¤Î»ñ»ºÁ´ÂÎ¤òÐíâ×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ²È·×Âß¼ÚÂÐ¾ÈÉ½¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
´ßÅÄ ¹¯Íº
¸øÇ§²ñ·×»Î¡¿ÀÇÍý»Î¡¿¹ÔÀ¯½ñ»Î¡¿ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¡¿Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¡¿1µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¿¹ñºÝ¸øÇ§Åê»ñ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡ÊÆüËÜ¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñÇ§Äê¡Ë
¢¨ ËÜµ»ö¤Ï½ñÀÒ¤ÎÆâÍÆ¤òÈ´¿è¡¦·ÇºÜ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¿·¤ÎË¡Îá¡¦À©ÅÙ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂÌ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÏÉ¬¤ººÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£