キューブひとつで無限に広がる文字の世界！ ビバリー 第1回モジキューブ作品コンテスト

記事ポイント 購入不要・応募数無制限で誰でも参加できる初の公式作品コンテスト最優秀賞はこども商品券3万円分＋「初代王者」の称号応募期間は2026年5月1日〜8月31日、SNSへの写真投稿のみ 購入不要・応募数無制限で誰でも参加できる初の公式作品コンテスト最優秀賞はこども商品券3万円分＋「初代王者」の称号応募期間は2026年5月1日〜8月31日、SNSへの写真投稿のみ

キューブの面を回して文字を表現するパズル「モジキューブ」が、初の公式コンテストを2026年5月1日より開催します。

ジグソーパズルのリーディングカンパニー・ビバリーが手がける本コンテストは、SNSへの写真投稿だけで参加でき、商品購入も応募点数の制限も設けないオープンな内容です。

ビバリー「第1回モジキューブ作品コンテスト」





開催期間：2026年5月1日〜8月31日応募資格：モジキューブ公式XまたはビバリーInstagramをフォローした方（購入不要）最優秀賞：こども商品券3万円分＋初代王者の称号結果発表：2026年9月25日（モジキューブ公式X・ビバリー公式Instagramにて）

「モジキューブ」は、2025年6月にビバリーが発売したキューブ型のパズルです。

数字・アルファベット大文字小文字・ひらがな・カタカナ・漢字・顔文字・記号といった幅広い文字を、キューブの面を操作することで表現できます。

1面で完結する基本スタイルに加え、2面・3面にまたがった立体的な表現も可能で、組み合わせは実質無限大に広がります。

初開催となる「第1回モジキューブ作品コンテスト」は、モジキューブで作った文字作品を撮影してSNSに投稿するシンプルな内容です。

商品の購入を応募条件とせず、友人のモジキューブや店頭の商品サンプルを使った作品でも参加でき、1人あたりの応募点数に制限もありません。

アイデアが浮かんだだけ作品を投稿できる設計になっています。

文字が広がるキューブパズル





モジキューブ 黒・白





商品名：モジキューブ 黒 / モジキューブ 白価格：各1,980円（税込）セット内容：キューブ本体 1個販売場所：全国の玩具専門店・量販店玩具売場・インターネットショップ等

モジキューブは黒と白の2カラー展開で、それぞれ税込1,980円の単体販売です。

手のひらに収まるサイズのキューブで、各面には文字を構成するためのパネルが配置されています。

面をスライドさせて組み合わせを変えることで、数字から漢字、顔文字まで多彩な表現が可能です。

デスクの上に置いて今日のひとことを表示したり、プレゼントに添えてメッセージを作ったりと、日常のさまざまな場面で活用できるパズルです。

応募方法





応募はXとInstagramの2つのSNSから選べます。

モジキューブ公式X（@MOJICUBEbeverly）またはビバリー公式Instagram（@beverly_puzzl）をフォローし、撮影した作品写真にハッシュタグ「#第1回モジキューブコンテスト」をつけて投稿します。

Xへの投稿時は本文に「@MOJICUBEbeverly」を、Instagramへの投稿時は「@beverly_puzzl」のメンションが必要です。

審査員





審査はモジキューブの作者である小川哲也氏、ルービックキューブ世界大会2007年優勝者でスピードキューブ元世界記録保持者の中島悠氏、そしてビバリー企画開発担当の「モジキューブ星人」の3名が担当します。

パズル創作・競技・製品開発という異なるバックグラウンドを持つ審査員が、作品の表現の豊かさや独自性を多角的に評価します。

賞品





最優秀賞にはこども商品券3万円分が贈られ、第1回コンテストを制した「初代王者」の称号も同時に授与されます。

優秀賞はこども商品券1万円分、作家賞はこども商品券5千円分で、入賞枠が複数設けられています。

「初代王者」の称号は第1回にしか生まれないもので、2026年9月25日にモジキューブ公式Xとビバリー公式Instagramで発表されます。

開催記念プレゼントキャンペーン





応募期間：2026年4月28日〜5月25日 9:59まで応募方法：モジキューブ公式Xをフォロー→抽選キャンペーン投稿をリポスト賞品：モジキューブ 白（税込1,980円相当）× 抽選10名結果：2026年6月末までに当選者へ連絡、7月中に商品発送予定

コンテスト開催を記念した「モジキューブ 白」プレゼントキャンペーンも、2026年4月28日から5月25日9:59まで実施中です。

モジキューブ公式Xをフォローし、指定の投稿をリポストするだけで応募でき、抽選で10名にモジキューブ 白が届きます。

まだモジキューブを手にしたことがない方にとって、実際の手触りや操作感を試す機会となっています。





キャンペーン応募方法





第1回モジキューブ作品コンテストは、文字をつくるという行為を表現の舞台に変える初の公式の試みです。

「初代王者」の称号は第1回にしか生まれないものであり、受付は2026年5月1日からスタートします。

参加前のアイデア探しには、モジキューブ公式X（@MOJICUBEbeverly）で公開中の作品例が参考になります。

第1回モジキューブ作品コンテストの紹介でした。

よくある質問

Q. 「モジキューブ 黒」と「モジキューブ 白」に機能的な違いはありますか？

A. 機能は同一で、カラーのみ異なります。

黒と白はそれぞれ単体販売で、2つを並べてコントラストを楽しんだり、2人で同時に使ったりすることも可能です。

Q. コンテストの作品に文字の種類やテーマの制限はありますか？

A. 主催者は「細かなルールはない」としており、表現する文字の種類やテーマに特定の制限は設けられていません。

応募にあたっては公式アカウントに記載の注意事項に詳細が記載されています。

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