電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」が、短尺×話売りという新しいスタイルのアニメ配信カテゴリ「ANIME」を発表しました。

制作の一部工程にはAI技術を取り入れつつも、人のクリエイティブと品質管理のもとで仕上げられているとのこと。4月27日よりプレオープンが実施されており、5月下旬に正式スタートする予定です。

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運営する株式会社カカオピッコマによると、「ANIME」は短尺のアニメ作品を気軽に楽しめるのが特徴です。従来の約24分のテレビアニメとは異なり、短いエピソードを“話売り”形式で配信し、「待てば￥0」機能にも対応しています。

この新カテゴリは、ピッコマで人気を集めてきたマンガやノベルの原作IPをベースに展開。これまで文字やコマで楽しんでいた作品が映像として動き出すことで、作品の世界観をより立体的に味わえるようになるのがポイントです。

アプリ内では一部機能や6作品が先行公開されており、あわせて「先行視聴イベント」も開催されています。特設ページから対象作品をXでシェアすることで、本編を無料で視聴できる仕組みです。イベントは5月24日までの開催となっています。

ラインナップには、「緑陰の冠」や「転生した暗殺者は剣術の天才」など、いわゆる“転生もの”や“悪役令嬢系”を中心とした6作品が並びます。

ピッコマらしい人気ジャンルがそろう一方で、制作にはAI技術も一部活用されている今回の取り組み。AIと創作の関わり方に注目が集まりやすい昨今、ユーザーにどのように受け止められていくのか今後の反応にも注目が集まりそうです。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026043003.html