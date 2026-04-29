Aiobahn +81、TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』より「月虹蝶 (Anime version)」を配信リリース！

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エレクトロニック・ダンスミュージックをルーツに持ち、日本のサブカルチャー・シーンにコネクトする音楽プロデューサーAiobahn +81（読み：アイオバーン プラスエイティーワン）が、現在放送中のTVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』第4話にてオンエアされた「月虹蝶 (Anime version)」を配信リリースした。

本アニメは、2022年にWSS playgroundより発売され、累計300万本を突破したゲーム「NEEDY GIRL OVERDOSE」（通称：ニディガ）が原作のオリジナルストーリーで、放送開始からインターネット上で大きな話題を呼んでいる。

今回配信された「月虹蝶 (Anime version)」は、原作ゲーム関連楽曲「INTERNET OVERDOSE」「INTERNET YAMERO」に続く3曲目として2024年にリリースされた同名曲「月虹蝶」を、アニメ主人公の超てんちゃんが歌唱したもの。

ネット上ではこの曲がアニメで流れると予想していなかったファンも多かったようで「アニメ版月虹蝶！？！？！？」「月虹蝶の超てんちゃんver.やばすぎ案件」「なんか…涙出てきた…」「これ超てんちゃんか…何故だ…何故こんなに泣けるんだ…」といった声がSNS上で上がっている。

Official Music VideoもYouTubeにて公開されているので、是非そちらもチェックして欲しい。

また、Aiobahn +81は今回のアニメのオープニング主題歌「INTERNET ANGEL」も書き下ろしている。同作は他の楽曲同様、アニメの原案・シナリオ・監修を務めるnyalra氏が作詞、超てんちゃんによる歌唱で、YouTubeにて公開されたノンクレジットオープニング映像がすでに50万回再生を突破するなど、注目を集めている。

毎週、ネット上を賑わす展開を見せるアニメとともに、作品を彩る音楽にも引き続き注目したい。

●リリース情報

「月虹蝶 (Anime version)」

配信中

配信リンクはこちら

https://anxmusic.lnk.to/Twaazk

「INTERNET ANGEL」

配信中

配信リンクはこちら

https://anxmusic.lnk.to/eesaWt

「INTERNET OVERDOSE (Anime version)」

配信中

配信リンクはこちら

https://anxmusic.lnk.to/kHYPIS

●作品情報

アニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』

2026年4月4日（土）24:30より、TOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビ、WOWOWにて順次放送中！

ABEMAにて4月4日（土）24:30より地上波同時・最速配信！

TOKYO MX：毎週土曜24:30〜

BS11：毎週土曜24:30〜

群馬テレビ：毎週土曜24:30〜

とちぎテレビ：毎週土曜24:30〜

WOWOW：毎週火曜24:00〜（全話無料放送）

配信情報

ABEMAにて毎週土曜24:30〜地上波同時・最速配信

ほか各配信プラットフォームにて毎週火曜12時より順次配信

見放題配信

2026年4月7日より 毎週火曜 12:00〜

dアニメストア、dアニメストア ニコニコ支店、dアニメストア for Prime Video、U-NEXT、アニメ放題、ディズニープラス、Prime Video、DMM TV、バンダイチャンネル、Hulu、FOD、Lemino、AnimeFesta、アニメタイムズ、ニコニコチャンネル

2026年4月7日より 毎週火曜 24:00〜

TELASA（見放題プラン）、J:COM STREAM（見放題）、milplus見放題パックプライム

無料配信

2026年4月7日より 毎週火曜 23:30〜

ニコニコ生放送

【スタッフ】

原作：WSS playground

監督：中島政興（Yostar Pictures）

原案・シナリオ・監修：nyalra

キャラクター原案：お久しぶり

メインキャラクターデザイン：西海賢嗣、武井紅璃、清水海都

美術監督：林 竜太

3DCGアーティスト：丸本 薫、酒井 夢、片野太輔

色彩設計：近藤直登

特技デザイン：テイラーアニメーション

編集：柳 圭介,ACE

撮影監督：呉 健弘

音楽：DÉ DÉ MOUSE、原口沙輔、Aiobahn ＋81

音響監督：郷 文裕貴

音響効果：上野 励

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

制作統括：稲垣亮祐

プロデュース：木村吉隆

アニメーション制作：Yostar Pictures

＜アーティストプロフィール＞



Aiobahn +81

1996年生まれの作曲家、プロデューサー、DJ。

エレクトロニック・ダンスミュージックをルーツに持ち、日本のサブカルチャー・シーンにコネクトする唯一無二の音楽プロデューサー / DJ、Aiobahnによる、電波系/インターネット・ミュージックやアニソン、ゲーム音楽などのオタクカルチャーとセッションすることに特化した別名義。ナナヲアカリや牧野由依、ヰ世界情緒といったシンガーとともにオリジナルアートを生み出してきたAiobahn名義とは一線を画した世界観を表現。

世界的ヒットを記録しているゲーム「NEEDY GIRL OVERDOSE」のテーマ曲2曲がYouTube1億回再生を突破、本名義によるメジャー第1弾シングル「天天天国地獄国 (feat. ななひら & P丸様。)」がバイラルヒットを記録するなど、プロデューサーとして話題曲を数多く生み出してきた。

Mori Calliopeや名取さな、桃井はるこらとのコラボ作を収めた初のEP『eau de parfum 〜extended play〜』を2026年2月11日にリリース。その後もゲーム「ゼンレスゾーンゼロ」のキャラクターイメージソングを手がけるなど積極的なリリースを展開。

2026年4月にはアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』のOP曲「INTERNET ANGEL」を本名義にてリリース、さらに、アニメ『カナン様はあくまでチョロい』のあおぎり高校によるED曲「ポップ・スナック・ジャンクなHUNNY」の作曲・編曲を手がけるなど、その活躍はまさに飛ぶ鳥を落とす勢い。

2つの名義を自在に使い分けながら国内外のイベントやフェスに多数出演し、メジャーアーティスト、VTuber、ゲーム、アニメ作品への楽曲提供も精力的に行うなど、ボーダーレスな活躍で話題は絶えない。

関連リンク

アニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』公式サイト

https://needygirl-anime.com/

Aiobahn +81公式X

https://x.com/aiobahn81