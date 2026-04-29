サッカー日本代表FW上田綺世（27）の妻でモデルの由布菜月（28）が29日、自身のインスタグラムを更新。第1子女児出産を発表した。

由布は「先日、第一子となる女の子を出産しました。母子ともに健康に過ごしています」と報告。

「想定外ではありましたが、計画帝王切開での出産となり、タイミングよく夫にも立ち会ってもらうことができました」と夫の上田も出産に立ち会ったとし、「臨月になってもなかなか回らず逆子ちゃんのままだったので、娘が夫に会いたくて、この日を選んできてくれたのかなと感じています」とつづった。

「初めての出産でしたが、妹と夫に支えてもらい安心して迎えることができました。忙しい中乗り換え続きで急いで帰国してくれた夫には感謝の気持ちでいっぱいです。たくさんサポートしてくれてとても心強かった！ありがとう！」と夫に感謝し、愛娘にも「お腹の中で過ごしたトツキトオカ、すくすく育ってくれて本当にありがとう」と呼びかけていた。

由布は上田と2022年2月に結婚を発表。今年1月に自身インスタグラムで第1子の妊娠を公表していた。