1児の母・内山理名「何となく作った」筍料理に反響「高級フレンチみたい」「盛り付けもお皿もレベルが違う」の声
【モデルプレス＝2026/04/29】女優の内山理名が4月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの筍料理を公開した。
【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「盛り付けもお皿もレベルが違う」なんとなく作った筍料理
内山は、丁寧に盛り付けられた手料理の写真を披露。「豚肉＆ハーブに生ハム巻いた簡単サルティンボッカに焼き筍のせて」と説明し、サルティンボッカに筍、イタリアンパセリを盛り付けた様子を公開した。また「何となく作ったこれがすっごく美味しかった！ソースは白ワインと生クリーム少しとペッパー。今年もたくさん筍堪能させていただきました。ありがとう」と、簡単なレシピも記している。
この投稿に、ファンからは「高級フレンチの料理みたい」「盛り付けもお皿もレベルが違う」「すべてのクオリティが高すぎる」「シェフと呼んでいいですか」「ワインが欲しくなる一品」などの声が上がっている。
内山は俳優の吉田栄作と2018年6月に交際が報じられ、2021年11月に結婚を発表。2025年9月10日、自身のInstagramで第1子が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
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【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「盛り付けもお皿もレベルが違う」なんとなく作った筍料理
◆内山理名「何となく作った」筍料理披露
内山は、丁寧に盛り付けられた手料理の写真を披露。「豚肉＆ハーブに生ハム巻いた簡単サルティンボッカに焼き筍のせて」と説明し、サルティンボッカに筍、イタリアンパセリを盛り付けた様子を公開した。また「何となく作ったこれがすっごく美味しかった！ソースは白ワインと生クリーム少しとペッパー。今年もたくさん筍堪能させていただきました。ありがとう」と、簡単なレシピも記している。
◆内山理名の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「高級フレンチの料理みたい」「盛り付けもお皿もレベルが違う」「すべてのクオリティが高すぎる」「シェフと呼んでいいですか」「ワインが欲しくなる一品」などの声が上がっている。
内山は俳優の吉田栄作と2018年6月に交際が報じられ、2021年11月に結婚を発表。2025年9月10日、自身のInstagramで第1子が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
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