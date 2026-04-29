元放送作家で、現在はファンド会社の代表を務めている鈴木おさむさんが4月29日、自身のXを更新。胃腸炎で体調が悪化し、救急外来に来たことを明らかにしました。

【写真を見る】【 鈴木おさむ 】体調不良で救急外来へ「身体しんどくて、１日が長い！！」 27日には『無呼吸睡眠検査』で“チューブ姿”投稿も





鈴木さんは、「熱がまた上がってきたので、今、救急外来に！インフル、コロナではなく、胃腸炎とのことで。身体しんどくて、１日が長い！！」と、現状を報告。



さらに、29日が祝日ということもあり「休みの日にやってくれてる病院のみなさま。本当にありがとうございます。」と感謝し「少し安心。治します！」と綴りました。









鈴木さんは、同日午前3時30分の投稿では、「やばい、胃腸炎っぽい。さっきまで嘔吐からの下痢。」と体調悪化を報告。



さらに、同日8時35分の投稿では「完全に胃腸炎。昨晩はちょっと寝ると、寝ながら嘔吐してしまうので、寝れず。ほぼ睡眠ない状態。熱は昨晩より下がったけど、今、胃の中になにもないはずなのに、また、嘔吐。こんなにしんどいの？」と悪化する症状を綴っていました。









また、27日には自身のインスタグラムで「ただいま、無呼吸睡眠検査中 おじいちゃんみたいだな」と、顔にチューブを付けた写真と共に投稿しており、体調を気遣う日々が続いているようです。



【担当：芸能情報ステーション】