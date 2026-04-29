◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東 ▽第１３節 柏１―３ＦＣ東京（２９日・三協Ｆ柏

ＦＣ東京が３―１で快勝し、３連勝を飾った。この日敗れた首位・鹿島と勝ち点３差に迫った。

前半４３分にＦＷマルセロヒアンのパスを受けたＭＦ遠藤渓太がペナルティーエリア内左から右足で技ありシュートを決めて先制した。

前半６分、ＦＷ佐藤龍之介がゴール前で好機を迎え、右足でシュートを放つも、わずか左に外れた。同１８分には、カウンターからマルセロヒアンが左足で浮かせて狙うも、これはＧＫ永井の好守に阻まれた。

後半１３分、柏ＭＦ中川が右足で放ったミドルシュートはＧＫキムスンギュが好セーブ。同１５分、マルセロヒアンのパスを受けた佐藤龍が左足を振り抜き、ゴール右に突き刺し、自身２戦連発となる貴重な追加点を奪った。

後半２７分、柏がセットプレーから中川の右足での得点で、１点を返した。チームにとっては、４試合ぶりの得点となった。１点差に迫られたＦＣ東京は、同４２分にＭＦ野沢零温が仕掛けからＰＫを獲得し、これを４４分に佐藤龍が右上に落ち着いて成功させ、この日２ゴール目とした。

佐藤龍は３月の英国遠征では体調不良の影響もあり、出番がなかったが、この百年構想リーグで４得点目と逆転でのＷ杯メンバー入りへ猛アピールを続けている。Ｗ杯メンバー選出会見は５月１５日に行われる。

柏は４連敗となった。