嵐5人が涼しげなカラーシャツで軽やかに歩く！晴れやかな笑顔も眩しいショットに「ビジュが天才」「爽やかで好き」「THE青春って感じ」と反響

【写真＆動画】嵐「夏疾風」ジャケット写真＆MV／二宮和也が投稿した『We are ARASHI』福岡公演の裏話

嵐の公式Instagramで、「ThrowBack ARASHI」として、2018年7月25日にリリースされた「夏疾風」のジャケット写真が公開された。

「夏疾風」は、ゆずの北川悠仁が作詞・作曲を手掛けた楽曲。2018年の「熱闘甲子園」テーマソングとして起用され、今なお多くのファンに愛され続けている。

■嵐「夏疾風」ジャケット写真が公開

公開されたのは、白を基調とした明るい背景の中で、嵐の5人がそれぞれ爽やかなカラーシャツをまとい、涼しげなスタイリングを披露している。

ブルーやオレンジ、レッドなど夏らしい色合いを取り入れたコーディネートに加え、リラックス感のあるシルエットやナチュラルなヘアスタイルが印象的。歩きながらのカットでは、風を感じさせるような軽やかな雰囲気もあり、楽曲の世界観をそのまま体現したような仕上がりとなっている。

2枚目では横一列に並んだショットも公開。5人のバランスの取れたスタイルや歯を見せた晴れやかな笑顔が際立つ。

■学校を舞台にしたMVも

また、MVでは学校を舞台に、それぞれが警備員や教師などの役柄で登場。日常の中で誰かを見守り、支える姿が描かれており、屋上で歌うシーンも見どころとなっている。

ファンからは「やっぱり夏といえば夏疾風」「ビジュが天才」「爽やかで好き」「この曲を聴くと夏が来たっていう感じがする」「最高です」「THE青春って感じ」「かっこいい」といった声が寄せられている。

■嵐は『ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI』福岡公演を終えたばかり

なお、嵐は4月24日～26日、みずほPayPayドーム福岡にて『ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI』を開催した。

二宮和也は自身のXで、「本日福岡2日目！挨拶で相葉さんがターンしないよう願ってます笑」と投稿。

さらに【速報】として、「コンサートMCでA氏が、S氏、A氏、N氏3名がＪ氏が個人でお願いしているボイトレの隣の部屋で盗み聞きして無料でやっていることを何故か暴露され、J氏に1人25%請求される」とイニシャルトークを展開した。

26日には「無事に福岡終了しました！ご参加下さった皆様ありがとうございました」と感謝を伝えている。