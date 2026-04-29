紗栄子、美脚際立つタイトミニスカ着こなし「さすがの神スタイル」「素敵な大人コーデ」と反響
【モデルプレス＝2026/04/29】モデルの紗栄子が4月28日、自身のInstagramを更新。タイトミニスカートのコーディネートを公開した。
【写真】メジャーリーガーの39歳元妻「スタイルも生き方も憧れる」プライベート
紗栄子は「最近の私たち 久しぶりのお休みも＠nasufarmvillageですごすくらいファームが大好き」とコメントし、自身の経営する「NASU FARM VILLAGE」での写真などを複数枚投稿。淡い色合いの七分袖トップスの肩に赤いニットをかけ、柄物のタイトミニスカートをはいたコーディネートでスラリとした美しい脚を見せている。
また、「紗栄子様へ」と書かれたM!LK（ミルク）のCDを手にした、M!LKの曽野舜太との2ショットも披露している。
この投稿に、ファンからは「さすがの神スタイル」「脚長くて綺麗すぎる」「スタイルも生き方も憧れる」「素敵な大人コーデ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆紗栄子、タイトミニスカから美脚スラリ
紗栄子は「最近の私たち 久しぶりのお休みも＠nasufarmvillageですごすくらいファームが大好き」とコメントし、自身の経営する「NASU FARM VILLAGE」での写真などを複数枚投稿。淡い色合いの七分袖トップスの肩に赤いニットをかけ、柄物のタイトミニスカートをはいたコーディネートでスラリとした美しい脚を見せている。
また、「紗栄子様へ」と書かれたM!LK（ミルク）のCDを手にした、M!LKの曽野舜太との2ショットも披露している。
◆紗栄子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「さすがの神スタイル」「脚長くて綺麗すぎる」「スタイルも生き方も憧れる」「素敵な大人コーデ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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