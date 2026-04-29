乃木坂46弓木奈於、ショート丈パンツから美脚際立つ「足元に目を惹かれる」「可愛すぎます」
【モデルプレス＝2026/04/29】乃木坂46の弓木奈於が4月28日、自身のInstagramを更新。お出かけ先でのショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】27歳乃木坂46「可愛すぎます」ブラウン統一コーデ
弓木は「デジカメ持って行ったのに、メモリーカード忘れたので母親が携帯で撮ってくれました」とつづり、写真を複数枚投稿。チェック柄シャツにショート丈パンツとブラウンで統一されたコーディネートを披露し、鞄や黒色のロングブーツを合わせた大人な私服姿となっている。ショート丈パンツからは引き締まった脚がスラリと伸びている。
この投稿に「おしゃれですね」「可愛すぎます」「足元に目を惹かれる」「大人っぽいコーディネートですね」「メガネも似合ってる」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳乃木坂46「可愛すぎます」ブラウン統一コーデ
◆弓木奈於、ショート丈パンツから美脚スラリ
弓木は「デジカメ持って行ったのに、メモリーカード忘れたので母親が携帯で撮ってくれました」とつづり、写真を複数枚投稿。チェック柄シャツにショート丈パンツとブラウンで統一されたコーディネートを披露し、鞄や黒色のロングブーツを合わせた大人な私服姿となっている。ショート丈パンツからは引き締まった脚がスラリと伸びている。
◆弓木奈於の投稿に反響
この投稿に「おしゃれですね」「可愛すぎます」「足元に目を惹かれる」「大人っぽいコーディネートですね」「メガネも似合ってる」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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