弓木奈於（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/29】乃木坂46の弓木奈於が4月28日、自身のInstagramを更新。お出かけ先でのショットを公開し反響を呼んでいる。

【写真】27歳乃木坂46「可愛すぎます」ブラウン統一コーデ

◆弓木奈於、ショート丈パンツから美脚スラリ


弓木は「デジカメ持って行ったのに、メモリーカード忘れたので母親が携帯で撮ってくれました」とつづり、写真を複数枚投稿。チェック柄シャツにショート丈パンツとブラウンで統一されたコーディネートを披露し、鞄や黒色のロングブーツを合わせた大人な私服姿となっている。ショート丈パンツからは引き締まった脚がスラリと伸びている。

◆弓木奈於の投稿に反響


この投稿に「おしゃれですね」「可愛すぎます」「足元に目を惹かれる」「大人っぽいコーディネートですね」「メガネも似合ってる」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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