【ドラえもん新作】クローバーがかわいい♪春夏シーズンにぴったりな雑貨アイテムが揃いました！

人気の「I'm Doraemonシリーズ」に新作が登場だよ〜！

（写真）クローバーがかわいい♪【ドラえもん】新作雑貨

今春は、ハッピーなムードたっぷりのクローバーモチーフのアイテムが仲間入り。春夏シーズンにぴったりな新作雑貨を一挙チェックします！

「I'm Doraemonシリーズ」新商品をチェック！

【I'm Doraemonシリーズ新商品】ハッピーなムードたっぷりのクローバーモチーフのアイテムが仲間入り！

今春の新商品には、トートバッグやハンドタオルなどお出かけにぴったりなアイテムが勢ぞろい。

エアリーなメッシュ素材のトートバッグはA4クリアファイルがすっぽり入るサイズ感。

グリーンを基調とした爽やかなカラーに、ちょこんと座るドラえもんの姿がアクセント。

持ち手が長めなので、肩掛けも◎。中身が見える素材なので、お気に入りのものを入れて“見せるバッグ"にしたくなる仕様♪

同じくマルチポシェットもメッシュ素材。スマホが収納できるメインポケットと、中身の見える外ポケットがついています。

旅先やドライブなど、貴重品だけ持って外に出たいときにも便利です。

大きめのアクリルキーホルダーはバッグやポシェットと一緒に持ち歩くとさらにかわいいデザイン。持ち運びにぴったりなクリア素材のスリーブケース付き。

また、マルチに使えるジッパーバッグや、スタッキングカップ、ラバーコースターなどはおうちの中でもお役立ち。

グリーンがお部屋の差し色にもなってくれますよ。いつも使っている身の回りの雑貨に、ちょっとプラスするだけで、初夏の訪れを待つ、爽やかな気分に！

クローバーデザインの雑貨は、なんだかこれからいいことがありそうな予感…！どれも本当にかわいくて、思わず手に取りたくなっちゃいます。

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商品はいずれも2026年4月21日（火）からオンラインストアで販売中のほか、全国各地でポップアップも順次開催予定。さらに一部店舗ではノベルティの配布などもあるため、ファンには見逃せないイベントです！

お近くのイベント状況や、オンラインストアでのお買い物は、ぜひ公式サイトを覗いてみてくださいね！

※価格はすべて税込みです