『適応障害』になりやすい人の特徴をご存じですか？ “春”に注意が必要な理由も医師が解説

環境の変化や人間関係のストレスがきっかけで起こる適応障害。真面目で責任感が強い人ほど発症しやすいといわれますが、「どんな人がなりやすいのか」を知っておけば予防に役立てることができるかもしれません。そこで、五反田ストレスケアクリニックの片山先生に詳しく話を聞きました。

≫【一覧でわかる】適応障害になりやすい人の特徴

監修医師：

片山 渚（五反田ストレスケアクリニック）

2017年4月東京慈恵会医科大学附属病院初期臨床研修医。2019年4月同大学附属病院精神科後期研修医。同大学附属柏病院、光生会平川病院医員、東京慈恵会医科大学附属病院精神科助教、心癒会しのだの森ホスピタル医員などを経て、2025年6月五反田ストレスケアクリニック開設。精神保健指定医、日本医師会認定産業医、産業保健法務主任者（メンタルヘルス法務主任者）、健康経営アドバイザー。

適応障害とは？

編集部

適応障害とはどんな病気ですか？

片山先生

適応障害とは、環境の変化やストレスにうまく対応できず、心や体に不調が表れる状態です。職場の異動や人間関係、進学、引っ越しなど、誰にでも起こり得るストレスが引き金となります。

編集部

うつ病とはどう違うのですか？

片山先生

うつ病は脳の機能変化によって症状が長期間続くのに対し、適応障害は「原因となる出来事」が明確である点が特徴です。そのため、ストレスの要因が取り除かれると、数カ月で回復することも多いと言えます。

編集部

どんな症状が出るのですか？

片山先生

気分の落ち込みや涙もろさ、焦り、イライラ、不眠、食欲の低下といった精神的な変化に加え、頭痛や腹痛など身体的な症状が表れることもあります。また、社会的な引きこもり傾向や、職務遂行能力の低下が見られるのも特徴です。例えば「いつも通りに仕事をしているのに終わらない」「普段より妙に時間がかかる」と感じることが増えてきます。

編集部

誰でもなる可能性はあるのでしょうか？

片山先生

はい。強いストレスを受け続ければ、誰でも発症する可能性があります。ただし、個人の性格や考え方、ライフステージ、生活環境などが関係するため、特になりやすいタイプの人はいます。

どんな人が・どのような時期になりやすい？

編集部

適応障害になりやすい人の特徴を教えてください。

片山先生

環境の変化に敏感で、周囲の期待に応えようとする人に多く見られます。特に、完璧主義で責任感が強く、他人に頼ることが苦手なタイプの人はストレスを抱え込みやすいため注意が必要です。また、物事の捉え方に柔軟性がなく、白黒をはっきりつけたがる傾向のある人も、心の負担が大きくなりやすいと言えます。

編集部

環境の変化も大きなリスクになりますか？

片山先生

新しい職場や人間関係、家庭の変化などが重なると発症しやすくなります。環境の変化そのものが悪いわけではありませんが、「変化に適応する力」が疲弊しているときに無理を重ねると、心が追いつかなくなります。

編集部

「ストレスをどう捉えるか」も大事なポイントになりそうですね。

片山先生

その通りです。例えば同じ出来事が起きても、「なんとかなる」と前向きに捉えられる人もいれば、「自分のせいだ」と強く責めてしまう人もいます。これは性格や過去の経験、そして周囲のサポート体制によって受け止め方が大きく異なるためです。

編集部

性格や考え方によって変わるのですね。

片山先生

はい。私たちの感情や行動は、出来事そのものよりも「それをどう解釈するか」に大きく左右されます。例えば、同じ変化を「チャンス」と捉える人もいれば、「脅威」と感じて不安になる人もいます。本人が大切にしている信念や出来事への解釈の仕方が、発症を左右する重要な要因になるのです。

編集部

適応障害に注意すべき時期などはありますか？

片山先生

転職や入学、結婚、出産など、人生の大きな節目に適応障害が見られることは少なくありません。こうした変化は前向きな出来事であっても、生活環境や人間関係が大きく変わるため、心身に負担がかかります。また、年度末や春先など社会全体でストレスが高まる時期や、自然災害、身近な人の死といった突発的で避けがたい出来事も、強い心理的ストレスの要因となります。

もしかして適応障害かも。初期症状やサインとは？

編集部

どんなサインに気づいたら注意が必要ですか？

片山先生

「朝起きるのがつらい」「出勤前に涙が出る」「週末だけ元気になる」といった心の変化が続く場合は注意です。ストレスの原因となる場所（職場など）に向かう際や、特定の時間帯にだけ症状が出るのが適応障害の特徴と言えます。

編集部

心だけでなく、体のサインもありますか？

片山先生

はい。頭痛や腹痛、下痢、動悸、不眠など、心の不調が身体症状として表れることもあります。病院で検査をしても原因が見つからない場合は、心因性の可能性を考慮して精神科や心療内科を受診することをおすすめします。日本人は心理的なつらさを体の不調として表現する傾向にありますが、心と体は密接に結びついているため、両方の視点からケアすることが大切です。

編集部

自分でできる対処法はありますか？

片山先生

まずは「休む勇気」を持つことが大切です。ストレスの原因から物理的・心理的に距離を置くことで、心を落ち着け、状況を客観的に整理できる場合があります。無理に元気に振る舞おうとせず、「周りが頑張っているから自分も頑張らなければ」と思い詰めないようにしましょう。

編集部

ほかに気を付けるべきことはありますか？

片山先生

自分の状態を客観的に認識し、必要であれば周囲や専門家にサポートを求める姿勢が大切です。また、十分な睡眠、バランスのとれた食事、軽い運動など、基本的な生活リズムを整えるセルフケアも回復への第一歩になります。

編集部

受診を検討すべきタイミングを教えてください。

片山先生

気分の落ち込みや体の不調が2週間以上続く場合は、早めに精神科や心療内科を専門とする医師に相談するとよいでしょう。適応障害は早期に対応すれば改善しやすい傾向にありますが、放置するとうつ病や不安障害などへ進行する恐れもあります。悪化を防ぐためにも、早めに医師の診察を受け、適切な治療を受けるようにしましょう。

編集部

最後に、メディカルドック読者へのメッセージをお願いします。

片山先生

適応障害は「心が弱いからなる病気」ではありません。ストレスが一定の範囲を超えたとき、誰の身にも起こり得るものです。大切なのは正しい情報を得て、できるだけ早い段階で適切なサポートを受けることです。一人で抱え込み続けず、まずは話を聞いてもらうことが回復への第一歩となります。

編集部まとめ

適応障害は「心の弱さ」とは無関係で、誰にでも起こりうる身近な心の不調です。大切なのは自身の変化に早めに気づき、信頼できる人や専門家に相談すること。正しい知識を持ち、適切なサポートを受けながら、一歩ずつ回復を目指しましょう。

医院情報

五反田ストレスケアクリニック

所在地 東京都品川区東五反田3-20-17

診療科目 心療内科、精神科

診療時間 月火水金：12:00～16:00/17:00～20:00

土：10:30～18:00

休診日 木・日・祝

03-5422-6435

ホームページ