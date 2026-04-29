【神山みれい】野生美が炸裂！『旬撮GIRL』特殊すぎるシチュで魅せる「セクシーターザン」

好評発売中『旬撮GIRL Vol.29』誌面掲載カットを公開！

週刊SPA!の撮り下ろし水着グラビアを凝縮した人気シリーズ最新作、『旬撮GIRL Vol.29』が現在好評発売中。SPA!の配信番組「推し撮生会議」から選ばれた精鋭6名が登場。視聴者投票によって決定したユニークなシチュエーションを、大ボリュームの誌面で展開している。

※「推し撮」とは？：週刊SPA!の人気月イチのYoutube生配信番組「推し撮生会議」で決定したシチュエーショングラビアを掲載するコーナー

神山みれい：秘境で暮らすセクシーターザン

・テーマ：自給自足な女 ・ロケ地：渓流 ・衣装：ターザン

現在好評発売中の写真集『旬撮GIRL Vol.29』から、神山みれいの独創的な誌面掲載カットが公開された。

神山みれい ©撮影／高橋慶佑 ヘアメイク／mahiro スタイリング／工藤沙恵（ミタケイショウ）

今回のテーマは、これまでの彼女のイメージを覆す「秘境で暮らすセクシーターザン」。自給自足というコンセプトのもと、短パンにタンクトップというラフなスタイルで豪快に食事を堪能する、ワイルドで生命力あふれる姿を披露している。ターザン風の衣装を纏い、秘境の風景に溶け込むようにして映し出される引き締まった肢体は、見る者を圧倒する完成度だ。

神山みれい ©撮影／高橋慶佑 ヘアメイク／mahiro スタイリング／工藤沙恵（ミタケイショウ）

さらに本作の魅力は、そのギャップにある。野生味あふれるカットの合間には、彼女の美しさをストレートに伝える王道の「赤ビキニ」カットもしっかりと収録。他では決して見ることのできない、緩急のついた刺激的なシチュエーションの数々は必見だ。神山みれいの新たな境地を、ぜひその目で確かめてほしい。

神山みれい ©撮影／高橋慶佑 ヘアメイク／mahiro スタイリング／工藤沙恵（ミタケイショウ）

【プロフィール】

神山みれい

2000年生まれの熊本県出身で、東京・六本木のショークラブ「ROKUSAN ANGEL」の人気ダンサーとして活躍中。グラビアのほか女優としても活躍。「バーレスク総選挙2024」グランプリを受賞している。

【クレジット】撮影／高橋慶佑 ヘアメイク／mahiro スタイリング／工藤沙恵（ミタケイショウ）

『旬撮GIRL Vol.29』は好評発売中！

表紙を飾るのは、今年2月にアイドルグループ「Sophià la Mode（ソフィアラモード）」のメンバーとして上京・デビューを果たし、“東海が生んだ奇跡”と絶賛される南みゆか。今回は「くノ一」というテーマのもと、妖艶な忍者コスチュームや情緒溢れる浴衣姿を披露。彼女の新たな一面が大胆に描かれている。

また、裏表紙にはバニー姿の動画がSNSで大バズりしたときちゃんが登場。旅館を舞台に、ほろ酔い加減から酩酊へと移り変わる艶やかな表情を追い、リアリティ溢れるグラビアを完成させた。

さらに誌面を彩るのは、込山榛香、ちとせよしの、神山みれい、篠崎彩奈といった豪華な面々だ。人気タレントたちがそれぞれのシチュエーションで見せる、ここでしか見られない渾身の「推し撮グラビア」をぜひチェックしてほしい。

3月24日発売『旬撮GIRL Vol.29』©扶桑社

【ほか出演者プロフィール】

南みゆか

2005年、三重県生まれ。「現役アイドル最強ボディ」と称され、グラビア界を席巻中。’26年2月に新グループ「Sophia la Mode（ソフィアラモード）」として活躍中。4月に2nd写真集「à la mode」を小学館より発売される。

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ときちゃん

2023年にグラビアデビュー後、各誌のデジタル写真集が軒並み大ヒット。SNSフォロワー100万人超のグラビアインフルエンサーに。2nd写真集『ときちゃんネイキッド！』（扶桑社）と、その続編ともいえるオールアザー電子版『ときちゃんリミテッド！』が絶好調！

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込山榛香

1998年で千葉県生まれ。AKB48第15期生オーディションに合格して選抜メンバー入りを果たし、チームKキャプテンとして活躍した。AKB48卒業後は舞台を中心に活躍中！