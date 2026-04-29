橋下徹、7児の父のリアルな実情を告白へ 「余裕でしょ！」の声も
元大阪府知事・大阪市長のタレント・橋下徹が、きょう29日放送のMBSテレビ『ゼニガメ』（後8：00〜9：58 ※関西ローカル）に出演する。
【写真】『ゼニガメ』アインシュタイン河井ゆずる、橋下徹ら登場
ナインティナイン・矢部浩之とメッセンジャー・黒田有が、関西の行列店や繁盛店のゼニ儲けのからくりを解き明かす、お金情報バラエティー番組。今回は、関西人861人へのアンケートをもとに、業務スーパーとIKEAの人気商品ベスト10が発表される。
進行は河井ゆずる（アインシュタイン）。スタジオゲストは、橋下のほか、北斗晶、稲田直樹（アインシュタイン）。
最近のお金の使い道についてのトークでは、3男4女の父親である橋下が「ほぼ教育費」と答え、大学生の子どもの教育費にかかるリアルな実情を語る。
すると黒田が、橋下のお金事情について「余裕でしょ！」とバッサリ。黒田は、プライベートで橋下と鳥取へ蟹を食べにいった際のエピソードを披露。橋下の食生活にまつわる後日談に一同が仰天することになる。
【写真】『ゼニガメ』アインシュタイン河井ゆずる、橋下徹ら登場
ナインティナイン・矢部浩之とメッセンジャー・黒田有が、関西の行列店や繁盛店のゼニ儲けのからくりを解き明かす、お金情報バラエティー番組。今回は、関西人861人へのアンケートをもとに、業務スーパーとIKEAの人気商品ベスト10が発表される。
最近のお金の使い道についてのトークでは、3男4女の父親である橋下が「ほぼ教育費」と答え、大学生の子どもの教育費にかかるリアルな実情を語る。
すると黒田が、橋下のお金事情について「余裕でしょ！」とバッサリ。黒田は、プライベートで橋下と鳥取へ蟹を食べにいった際のエピソードを披露。橋下の食生活にまつわる後日談に一同が仰天することになる。