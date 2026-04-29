駅の改札を入った後で予定が変わり、乗らずに出ようとしたら「入場料がかかる」と聞いてビックリ！ 電車に乗っていなくても料金が発生するって本当ですか？

電車に乗らなくても入場料が必要な理由と一般的なルール

駅の改札を一度通過すると、たとえ電車に乗っていなくても、多くの鉄道会社ではその駅の入場料を支払うことが原則とされています。これは、各鉄道会社が定める旅客営業規則などのルールに基づくものです。

例えばJR東日本では、旅客営業規則第294条において「乗車以外の目的で乗降場に入場しようとする場合は、入場券を購入し、これを所持しなければならない」といった旨が定められています。

改札内というエリアに立ち入ること自体が駅構内サービスを利用するものとみなされるため、電車に乗らない場合でも運賃とは別に、入場のための対価（入場料）が発生する仕組みです。



入場料はいくらかかる？ ICカード利用時の注意点

入場料金の具体的な金額は、鉄道会社や地域などによって異なりますが、多くの場合、おおむね150円前後です。ここで注意が必要なのが、SuicaやPASMOなどの交通系ICカードの仕組みです。

ICカードで入場した後、同一駅から出場しようとすると、不正防止などの観点から自動改札機でエラーとなり通過できない場合があります。このような場合は、有人改札で駅員に事情を説明し、原則として入場料や最低運賃を支払う（ICカードの残高から差し引いてもらう）処理をしてもらう必要があります。



JR東日本の一部エリアでは交通系ICカードで入出場できるサービスを提供している

駅ナカ（改札内）の施設などを利用する目的で入場する場合も、基本的には入場券が必要です。

ただし、JR東日本では「タッチでエキナカ」というサービスを提供しており、Suicaなどの交通系ICカードを利用して、2時間以内に同一駅の自動改札機を入出場する場合、自動的に入場料相当額をチャージ残額から差し引く仕組みを導入しています。これにより、わざわざ切符の入場券を買う手間が省けるようになりました。

一方で、駅員が「誤入場」などと判断した場合は、入場料を免除して無償で出場処理を行ってくれる場合もあります。

例えば、間違えて別の路線の改札を入ってしまい、すぐに気づいて戻る場合などは、事情を説明すれば無料で出場させてもらえることがあるかもしれません。ただし、これはあくまで駅員の裁量による運用であり、同じことを何度も繰り返す場合は不正利用と疑われるリスクがあるため、注意が必要です。



改札内に入ったら原則入場料が必要！ 正しいルールを知ってトラブルを回避しよう

駅の改札は単なる乗降の入り口ではなく、鉄道会社との「運送契約」や「駅構内施設利用」に関する取り扱いが開始される地点として位置づけられています。そのため、一度改札内に入場した場合には、実際に電車へ乗車するかどうかにかかわらず、駅施設や安全管理などのサービスを利用しているものとして扱われるのが原則です。

このため、予定変更により乗車せずに出場する場合であっても、入場料相当額の支払いが求められるケースがあります。こうした費用はあらかじめ定められたルールに基づく対価として位置づけられている点を理解しておくことが重要です。

また、見送りや駅ナカでの買い物を目的とする際は、あらかじめ入場券を購入するか、お使いのICカードが「タッチでエキナカ」など、同一駅での入出場に対応しているかを確認しておくと、スムーズに動くことができるでしょう。

こうした仕組みを正しく理解しておくことで、駅での予期せぬトラブルを避け、気持ちよく鉄道を利用することができるようになります。



出典

東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則 第2編 旅客営業 第8章 入場券

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー