涼子（麻生久美子）、カズトそっくりの奏（作間龍斗）と会う 『月夜行路―答えは名作の中に―』第4話あらすじ
俳優の波瑠と麻生久美子がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『月夜行路―答えは名作の中に―』（毎週水曜 後10：00）の第4話が、きょう29日に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】涼子の学生時代の恋人・カズト（作間龍斗）
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子（麻生）と、文学を愛する銀座のミックスバーのママ・野宮ルナ（波瑠）という、対照的な2人が主人公となる。文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリー。
大阪でのカズト（作間龍斗）探しに苦戦するルナと涼子の前に、23年前からタイムワープしてきたかのような、当時の面影を宿した青年・奏（作間）が現れる。そして、奏もまたカズトを探すルナと涼子を気にかけている様子を見せる。
奏に連れられて辿り着いた一軒の木造住宅で待ち受けていたのは、かつてカズトが別れを告げた時に傍らにいた“あの女性”だった。彼女の口から語られる、23年の歳月を超えた驚きの真実とは。
【場面写真】涼子の学生時代の恋人・カズト（作間龍斗）
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子（麻生）と、文学を愛する銀座のミックスバーのママ・野宮ルナ（波瑠）という、対照的な2人が主人公となる。文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリー。
奏に連れられて辿り着いた一軒の木造住宅で待ち受けていたのは、かつてカズトが別れを告げた時に傍らにいた“あの女性”だった。彼女の口から語られる、23年の歳月を超えた驚きの真実とは。