監督解任のフィリーズ、３日前に解任されたレッドソックス前監督に後任打診も断られていた…米報道
フィリーズは２８日（日本時間２９日）、Ｒ・トムソン監督を解任。ベンチコーチのドン・マッティングリー氏が暫定監督としてシーズン終了まで指揮を執ることを発表した。ＵＳＡトゥデー紙のナイチンゲール記者は、Ｘに「アレックス・コーラ氏は、マッティングリー暫定監督に決まる前に、フィリーズの監督をオファーされたが、断った。彼は家族と共に過ごすことに決めた」と投稿。２５日にレッドソックスの監督を解任されたコーラ氏を、第一候補にオファーを出していたことを伝えた。
フィリーズのドンブロウスキー社長は、レッドソックスＧＭ時代の２０１８年にコーラ監督とワールドシリーズ優勝を果たしている。コーラ氏は、２０２７年までのレッドソックスとの契約を残しており、今季残り日数分と来季の年俸約７２５万ドル（約１１億６０００万円）の合計約１３００万ドルが（約２１億円）が保証されている。
家族と過ごすことを優先したコーラ氏は「ボストン、あなたを恋しく思います。受け入れてくれてありがとう。皆さんの真の思いが、レッドソックスをいつも後押しします。敬意と愛を込めて」とＸに投稿。ファンに惜別メッセージを送った。
ナイチンゲール記者は「そういう経緯で、史上初の親子監督＆ＧＭが誕生した」と追加投稿。ドン・マッティングリー監督の息子、プレストン・マッティングリー氏は、昨年からフィリーズのＧＭに就任している。