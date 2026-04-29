フィリーズは２８日（日本時間２９日）、Ｒ・トムソン監督を解任。ベンチコーチのドン・マッティングリー氏が暫定監督としてシーズン終了まで指揮を執ることを発表した。ＵＳＡトゥデー紙のナイチンゲール記者は、Ｘに「アレックス・コーラ氏は、マッティングリー暫定監督に決まる前に、フィリーズの監督をオファーされたが、断った。彼は家族と共に過ごすことに決めた」と投稿。２５日にレッドソックスの監督を解任されたコーラ氏を、第一候補にオファーを出していたことを伝えた。

フィリーズのドンブロウスキー社長は、レッドソックスＧＭ時代の２０１８年にコーラ監督とワールドシリーズ優勝を果たしている。コーラ氏は、２０２７年までのレッドソックスとの契約を残しており、今季残り日数分と来季の年俸約７２５万ドル（約１１億６０００万円）の合計約１３００万ドルが（約２１億円）が保証されている。

家族と過ごすことを優先したコーラ氏は「ボストン、あなたを恋しく思います。受け入れてくれてありがとう。皆さんの真の思いが、レッドソックスをいつも後押しします。敬意と愛を込めて」とＸに投稿。ファンに惜別メッセージを送った。

ナイチンゲール記者は「そういう経緯で、史上初の親子監督＆ＧＭが誕生した」と追加投稿。ドン・マッティングリー監督の息子、プレストン・マッティングリー氏は、昨年からフィリーズのＧＭに就任している。