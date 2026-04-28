大人気アニメ「名探偵コナン」の主人公・江戸川コナンが28日、東京ドームで行われた巨人―広島戦のファーストピッチに登場。球場を沸かせた。

巨人のユニホームにトレードマークの蝶ネクタイ姿で登場したコナンは、マウンドに上がると一礼。大きく振りかぶり、雰囲気のあるフォームで投じたボールは、まさかのボテボテのゴロ投球となったが、愛らしいしぐさで球場の大歓声を浴びた。

大役を終えると「今年も始球式を任せていただき、ありがとうございました！緊張したけれど、風を切るような投球ができたと思うので、うれしかったです。現在上映中の映画でも、僕と“風の女神”萩原千速さんを中心に、みんなが大活躍するスピード感満載の大迫力の映画になっていますので、ぜひ劇場で見てくださいね〜！」と、映画をPRすることも忘れなかった。

この日は劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」とコラボした「コナンナイター2026」として開催された。毎年恒例となった「コナンナイター」は23年から巨人が3戦全勝。この日も名探偵が“勝利の使者”となれるか、期待が集まる。

同映画は10日の初日だけで興収は11億3000万円という大ヒットスタート。10〜12日の公開3日間で観客動員231万8009人、興行収入35億213万7800円を記録し、ともにシリーズ最高のオープニングを飾っている。