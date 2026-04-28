武器は針と裁ちばさみ！ 異世界転生した男子高校生は、魔法使いを“衣装”でバックアップする裏方に！ 『魔法少女の仕立て屋』【書評】
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子どもの頃、“魔法戦士モノ”のアニメを食い入るように観ていた。華やかな変身シーンには、何度も胸を躍らせたものだ。当時は戦うヒロインに憧れるばかりだった。けれど守るものや役割が増えた今は、誰かを支え、輝きを引き出す側に惹かれてしまう。そんな「かつての少女たち」に贈りたい物語がある。『魔法少女の仕立て屋〜彼は最強ではないが、彼女を最強にする衣装を仕立てて成り上がる〜』（蒼樹靖子：原作、只野野郎：漫画/白泉社）だ。
主人公の織姫虹輝は、「最高の服作り」に情熱を燃やす高校生。異世界から現れた魔物に巻き込まれて命を落とした彼は、死後の世界で境界の女神・ククルと出会う。「望む力をひとつ授ける」と告げられるも、虹輝が求めたのはククルの服を作ることだった。“衣装スキル”を得て異世界へ転生した虹輝は、魔法使いを目指す少女・スカーレットと出会う。女神の衣装は最高位の仕立て屋「魔縫使い」にしか作れないと知った虹輝は、至高の一着を仕立てるため、スカーレットとともにメルクル魔法学園の門を叩く。
本作は異世界転生という王道のジャンルを、「衣装」という独自の切り口から描いている。原作を手がけるのは、TVアニメ『甘神さんちの縁結び』のシリーズ構成などを担当した、脚本家の蒼樹靖子氏。アクション演出に定評のある只野野郎氏が作画を担当し、キャラクターの豊かな表情はもちろん、衣装のフリルの一枚、装飾のひとつに至るまで丁寧に描きこまれている。
作中に登場する「魔法使いの仕立て屋（マジカルデザイナー）」とは、文字通り魔法使いの衣装や装備を作る職人のこと。虹輝はその仕立て屋として、ヒロインたちを最強へと導いていく。虹輝の服づくりへの情熱は、もはや執着に近い。目の前に魔物が現れても、彼にとっては「上質なレザー素材」にすぎない。ただひたすら、理想の一着と、それを着る人のことを考え続けているのだ。
そんな虹輝が操るのは、針や裁ちばさみを武器にした「魔裁縫」。大きな針を魔法の杖のように振るい、糸で魔物を縫い留める様子は、バトルシーンでありながら、どこか優雅さを感じさせる。だが彼の魔法は、あくまで服を仕立てるためにある。その相棒（モデル）に選ばれたのが、スカーレットだ。
スカーレットは、困っている人を放っておけない優しい少女。ある理由から落ちこぼれと呼ばれているが、それでも夢を諦めない。その姿に虹輝は自分を重ね、彼女の力を引き出す衣装を仕立てる。その“変身”シーンこそ本作の醍醐味だ。糸がキラキラとスカーレットの身体に巻き付き、特別な戦闘服が出来上がっていく過程に、懐かしいときめきを覚えるはず。
そして見逃せないキャラクターがもう一人。魔法学園で新入生代表を務めるシアンだ。パンツスタイルの似合うクールな女性騎士だが、じつは誰にも言えない秘密があり……。
『魔法少女の仕立て屋〜彼は最強ではないが、彼女を最強にする衣装を仕立てて成り上がる〜』第1巻は4月28日発売。最強の裏方が仕立てる服が、少女たちをどう変えていくのか。本作を通じて、誰かを輝かせる情熱の美しさを受け取ってほしい。
文＝倉本菜生