武器は針と裁ちばさみ！ 異世界転生した男子高校生は、魔法使いを“衣装”でバックアップする裏方に！ 『魔法少女の仕立て屋』【書評】

武器は針と裁ちばさみ！ 異世界転生した男子高校生は、魔法使いを“衣装”でバックアップする裏方に！ 『魔法少女の仕立て屋』【書評】