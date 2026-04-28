あおり運転の犯人は“ヤカラ風の男”。恫喝されるかと思いきや、終始何かに怯えている…「怒るのも馬鹿らしくなった」顛末とは
警察の取り締まり強化やドラレコの普及により、リスクが広く知られるようになった「あおり運転」。だがいまだに路上でのトラブルは絶えない。時にその凶暴な振る舞いの裏には、第三者には計り知れない「歪な人間関係」が隠れていることもあるようだ。神奈川県の製造業に従事する芳賀拓真さん（仮名・34歳）は、夜の山道でそんなあおり運転に遭遇したことがあるという。
◆街灯のない山道で執拗な蛇行…
「渋滞を避けるため、G.W.前夜に帰省することにしたんです。地図アプリが選んだのは、街灯もまばらな山道。対向車もほとんどない一本道をひたすら進んでいました」
そんな芳賀さんの背後に、1台のミニバンが急接近してきた。1メートルも空いていない距離まで詰め、左右に蛇行を繰り返す。典型的なあおり運転だった。やり過ごそうと停車して先に行かせたが、その先でミニバンはハザードも点けずに停車。芳賀さんが横を通り抜けようとした瞬間、進路を妨害するように斜めに急発進し、ぶつかりそうな距離で再び蛇行を始めた。
◆最悪の事態を覚悟し、怒鳴ると…
ハイビームで執拗に追いすがってくる相手に、芳賀さんの堪念袋の緒が切れた。広いスペースに車を叩きつけるように止め、運転席から飛び出した。
「柔道の経験があったので、戦うことも覚悟して『いい加減にしろ！』と怒鳴りつけました。向こうから降りてきたのは、派手なジャージ姿の短髪の男。見るからに『ヤカラ』といった風貌でした」
だが、相手の態度はどこか奇妙だった。数秒の間を置いてから出た「……やるのかよ！」という声は驚くほど迫力がなく、裏返っていたという。男の目は泳ぎ、チラチラと自分の車のほうを気にしていた。
◆イヤホン越しに女から指示されている？
問い詰めると、男は「……てめえが、ちんたら、走ってるからだろ」と、まるで台本を読んでいるような棒読みで返してきた。助手席を覗き込むと、ツートンカラーの髪の女がスマホを耳に当てたまま、芳賀さんを睨みつけていた。
「女が何かを喋ると、数秒遅れて男が話し出す。男の耳にワイヤレスイヤホンがあることに気付き、指示を受けているんだと確信しました。男は『……め、迷惑……料……だ……』と、溺れているような震え声で口にしました」
恐喝まがいの意図を察したその瞬間、助手席のドアが勢いよく開き、女の怒号が山道に響き渡った。「『迷惑料を払えって言えっつってんだろ！ 言われた通りやれよ！』。その声を聞いた瞬間、男がビクゥッ！ と背筋を震わせた。ものすごい怯え方でした」
◆本当に煽られていたのは？
芳賀さんが「ふざけるな！ 警察を呼ぶぞ！」と一喝すると、真っ先に男が反応した。「すみませんでした！」と直角に腰を折って絶叫し、そのまま脱兎のごとく運転席へ転げ込んでいった。
女の「なんで言う通りできねえんだよ！」という叫び声と、タイヤのスリップ音を残してミニバンは走り去った。
「結局、あの夜一番『煽られて』いたのは、必死にハンドルを握っていたあの男だったんだなと。去りゆくブレーキランプを見ながら、なんだか急に哀れに思えてきて、怒るのも馬鹿らしくなりました」
物静かな深夜の山道で、芳賀さんは一人苦笑いを浮かべるしかなかった。
＜TEXT／和泉太郎＞
【和泉太郎】
込み入った話や怖い体験談を収集しているサラリーマンライター。趣味はドキュメンタリー番組を観ることと仏像フィギュア集め
◆街灯のない山道で執拗な蛇行…
そんな芳賀さんの背後に、1台のミニバンが急接近してきた。1メートルも空いていない距離まで詰め、左右に蛇行を繰り返す。典型的なあおり運転だった。やり過ごそうと停車して先に行かせたが、その先でミニバンはハザードも点けずに停車。芳賀さんが横を通り抜けようとした瞬間、進路を妨害するように斜めに急発進し、ぶつかりそうな距離で再び蛇行を始めた。
◆最悪の事態を覚悟し、怒鳴ると…
ハイビームで執拗に追いすがってくる相手に、芳賀さんの堪念袋の緒が切れた。広いスペースに車を叩きつけるように止め、運転席から飛び出した。
「柔道の経験があったので、戦うことも覚悟して『いい加減にしろ！』と怒鳴りつけました。向こうから降りてきたのは、派手なジャージ姿の短髪の男。見るからに『ヤカラ』といった風貌でした」
だが、相手の態度はどこか奇妙だった。数秒の間を置いてから出た「……やるのかよ！」という声は驚くほど迫力がなく、裏返っていたという。男の目は泳ぎ、チラチラと自分の車のほうを気にしていた。
◆イヤホン越しに女から指示されている？
問い詰めると、男は「……てめえが、ちんたら、走ってるからだろ」と、まるで台本を読んでいるような棒読みで返してきた。助手席を覗き込むと、ツートンカラーの髪の女がスマホを耳に当てたまま、芳賀さんを睨みつけていた。
「女が何かを喋ると、数秒遅れて男が話し出す。男の耳にワイヤレスイヤホンがあることに気付き、指示を受けているんだと確信しました。男は『……め、迷惑……料……だ……』と、溺れているような震え声で口にしました」
恐喝まがいの意図を察したその瞬間、助手席のドアが勢いよく開き、女の怒号が山道に響き渡った。「『迷惑料を払えって言えっつってんだろ！ 言われた通りやれよ！』。その声を聞いた瞬間、男がビクゥッ！ と背筋を震わせた。ものすごい怯え方でした」
◆本当に煽られていたのは？
芳賀さんが「ふざけるな！ 警察を呼ぶぞ！」と一喝すると、真っ先に男が反応した。「すみませんでした！」と直角に腰を折って絶叫し、そのまま脱兎のごとく運転席へ転げ込んでいった。
女の「なんで言う通りできねえんだよ！」という叫び声と、タイヤのスリップ音を残してミニバンは走り去った。
「結局、あの夜一番『煽られて』いたのは、必死にハンドルを握っていたあの男だったんだなと。去りゆくブレーキランプを見ながら、なんだか急に哀れに思えてきて、怒るのも馬鹿らしくなりました」
物静かな深夜の山道で、芳賀さんは一人苦笑いを浮かべるしかなかった。
＜TEXT／和泉太郎＞
【和泉太郎】
込み入った話や怖い体験談を収集しているサラリーマンライター。趣味はドキュメンタリー番組を観ることと仏像フィギュア集め