◆米大リーグ ブルージェイズ０―５レッドソックス（２７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・レッドソックス戦に「４番・三塁」で先発出場。３打数無安打で２試合連続無安打となり、打率は２割２分２厘となった。３月のＷＢＣ準々決勝・ベネズエラ戦の“再戦”となった左腕スアレスとの対戦。岡本は２打席目に、この日のブ軍最速となる打球速度１０４・１マイル（約１６７・５キロ）の強打を放つが、相手三塁手の好守に阻まれた。チームは２安打で三塁も踏めず、今季２度目の完封負け。また、ベンチスタートのレッドソックス・吉田正尚外野手（３２）は出番なく３試合連続欠場となった。

“強打させない男”からの火の出るような当たりも、ヒットにはならなかった。０―３で迎えた５回先頭。岡本はフルカウントから７球目のシンカーを捉えたが、好守に阻まれて三ゴロ。「アウトはアウトなんで。それも野球」と岡本は悔しそうだ。

相手先発は３月のＷＢＣ準々決勝で対戦したベネズエラ代表のスアレス。制球力に優れ、シンカー主体にゴロを打たせるスタイルで、フィリーズ所属の昨年は、ハードヒット率ナ・リーグ６位。岡本が「（対戦は）１打席で初球を打ったと思う」と振り返ったＷＢＣの対戦でも、打球速度１０４マイル（約１６７・４キロ）の強烈な当たりが中飛となっていた。

第１打席の右飛も打球速度９６・６マイル（約１５５・５キロ）の強い当たり。スアレスに対してブ軍のハードヒットは岡本の２本だけだった。今季１０カード目で初のア・リーグ東地区対決の第１戦は完封負け。「また明日頑張ります」と岡本はロッカーに座り、バットの握り部分を削って微調整。第２戦に備えていた。

第２戦。ブ軍は昨年ワールドシリーズの“大谷斬り”など、ポストシーズン３戦３勝の衝撃パフォーマンスで注目された２２歳のイエサベージが右肩インピンジメントから回復し、今季初先発。レ軍は２３日（同２４日）のヤンキース戦で１１奪三振６回好投した２２歳右腕トーリが先発する。剛腕プロスペクトの激突で、岡本＆吉田の“侍ジャパン”対決にも期待したい。