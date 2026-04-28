「新婚夫婦に見える」M!LKメンバー、元乃木坂女優とのディズニーショットに反響！ 「身長差ー！！！」
バラエティー番組『よるのブランチ』（TBS系）の公式X（旧Twitter）アカウントは4月27日、投稿を更新。M!LKの塩崎太智（※崎はたつさき）さんと元乃木坂46の秋元真夏さんのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】M!LK・塩崎太智＆元乃木坂46・秋元真夏のツーショット
この投稿には「新婚夫婦に見える」「お似合いカップル」「なんか2人似てる雰囲気が」「身長差ー！！！」「やっぱりだいちゃんでかい」「なんでこんなにメロいの」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】M!LK・塩崎太智＆元乃木坂46・秋元真夏のツーショット
「お似合いカップル」同アカウントは「塩粼太智×秋元真夏 ディズニー大好き だいちゃんが東京ディズニーシー25周年の最新情報をお届け」と告知し、2枚の写真を投稿。いずれも東京ディズニーシーで撮影した、秋元さんとのツーショットです。ディズニーシー25周年の記念グッズを取り入れたコーディネートの2人ですが、テーマカラーである「ジュビリーブルー」がよく似合っています。
新レギュラーに就任した塩崎さん4月より同番組の新レギュラーメンバーに就任した塩崎さん。一方の秋元さんも同番組のレギュラーメンバーを務めており、2人のやりとりは今後も見られるでしょう。29日に放送される予定の2人のディズニーシーロケを楽しみに待ちたいですね。
(文:堀井 ユウ)