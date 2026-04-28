23日に放送された番組で、ホワイトハウス記者協会の夕食会を題材にした寸劇を演じたABCテレビの司会者ジミー・キンメル氏/Randy Holmes/Disney

（CNN）米国のドナルド・トランプ大統領が27日、ABCテレビの深夜番組司会者ジミー・キンメル氏の降板を要求した。キンメル氏は数日前、ホワイトハウス記者協会の夕食会を題材にしたトークショーの中で、メラニア・トランプ夫人を「もうすぐ未亡人」と呼ぶジョークを飛ばしていた。

この発言をめぐってメラニア夫人自身も27日の投稿で、キンメル氏を降板させるべきだとの考えをにじませていた。

トランプ大統領は「ディズニーとABCは今すぐジミー・キンメルをクビにすべきだ」とSNSのトゥルース・ソーシャルに投稿し、キンメル氏のジョークを「卑劣な暴力の呼びかけ」と位置付けた。

問題にされたのは23日に放送された「ジミー・キンメル・ライブ！」での発言だった。キンメル氏はメラニア夫人について「もうすぐ未亡人になるかのように輝いている」と冗談を飛ばした。25日には記者協会の夕食会会場で銃撃事件が発生し、トランプ大統領夫妻らが避難を強いられていた。

メラニア夫人は27日午前、「私の家族に関する彼のトークはコメディーではない。彼の言葉は有害で、米国内の政治的な病を深刻化させる」とする声明をX（旧ツイッター）に投稿した。

CNNはABCとキンメル氏側にコメントを求めたが、返答はなかった。

キンメル氏は23日の番組で、大統領一家を揶揄（やゆ）するジョークを連発した。夕食会に招かれたコメディアンという想定で「ファーストレディーのトランプ夫人をご紹介します…もうすぐ未亡人になるかのように輝いていますね」と発言。「ところで大統領に今夜、医療上の緊急事態が発生した場合に備えて、ここにお医者様はいますか？ いや、失礼、ここにイエスはいますか？」と続けていた。