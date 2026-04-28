マッカラー監督が大谷について言及

【MLB】ドジャース ー マーリンズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

マーリンズのクレイトン・マッカラー監督は、27日（日本時間28日）の敵地でのドジャース戦前に、コーチとして活躍を見守ってきた大谷翔平投手との再会について「ショウヘイは忙しい男だよ。去年会ってから、あまり連絡をとれていない」と明かした。

マッカラー監督は、ドジャースのコーチだった2024年、この年から加入した大谷を一塁コーチとしてサポート。この年、大谷が記録したキャリアハイの59盗塁に貢献した。出塁した際にヘルメットをくっつける「ヘッドバンプ」のセレブレーションを、大谷と何度も行っていたことでも有名だ。

この日、指揮官は大谷について「遠くから（大谷を）見て、選手としてだけでなく、人間的にも間違いなくとても評価している」と称賛。続けて「とても謙虚だ。（人間性が素晴らしいので）彼に起きたすべてのいい出来事はふさわしいと感じる」と言葉を並べた。

明日28日（同29日）、大谷は投打同時出場が予定されている。マッカラー監督は「エンゼルス時代に何回彼の投球を見たことがある。いい球をもっている。投手として随分と成長した」と、“投手・大谷”を高く評価。「投球をとても楽しんでいる。素晴らしいスタートをきっているので、明日は私たちにとって難しい試合になる」と、今季5度目の先発マウンドを警戒した。

その上で「明日（の大谷登板）に向けて、彼の闘志を増長させることは一切言わないよ！」と“宣言”。投手・大谷との対戦を心待ちにしているようでもあった。（Full-Count編集部）