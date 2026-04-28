塩多雅矢氏が解説…小中学生の投げ方は「二極化する」

野球において、投げるという動作はすべてのプレーの原点だ。ストライクが入らなければ試合は進まず、どんなに素晴らしい捕球をしても送球が正確でなければアウトは奪えない。中学や高校の20チーム以上で技術指導を行う塩多雅矢さんは、中高生の指導現場において、投球動作の習得がいかにチームの勝利と選手の未来を左右するかを説いている。

塩多さんが指摘するのは、小中学生に多い「手投げ」の原因が、野球ボールそのものの特性にあるという点だ。野球ボールは小さく、比較的軽い。この“中途半端なサイズ感”が、体を使わずに肘から先だけで投げてしまうエラーを誘発しているという。

「重くて大きいものを投げようとすれば、嫌でも全身や胴体を使わざるを得ません。しかし、野球ボールだけを投げ続けていると、上手な子は感覚で習得できても、そうでない子は手先だけのバランスの悪い投げ方で固まってしまう二極化が起こります」

かつては遊びや日常の中で投げる動作を経験する機会があったが、現代はその機会が激減している。だからこそ、指導者には「ただ野球ボールを投げさせてうまくなるのを待つ」のではなく、狙いを持って動きを習得させる役割が求められている。例えば、サッカーボールのような大きなものを投げる練習を取り入れることで、手先を先行させず、股関節や体を連動させて使う感覚を養うことができる。

また、正しい投げ方の習得は、怪我の防止という観点からも不可欠だ。塩多さんが定義する「いい投げ方」とは、単に形が綺麗であることではない。「体の中で使える場所が多いこと」を指す。股関節や体が連動することで、肩や肘にかかるストレスが全身に分散され、結果として怪我防止に繋がる。

「正確に投げられるようになると、内野ゴロのアウトが増え、勝てるようになったというチームもあります」。技術的なつまずきや怪我を未然に防ぎ、投げる楽しさを実感させること。それが長く競技を続け、チームを勝利へ導くための最も根本的な土台となる。（First-Pitch編集部）