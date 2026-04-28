船の「産婦人科」であり「病院」でもある？ 造船所ドックが担う知られざる多機能ぶ【眠れなくなるほど面白い 図解 船の話】

造船所のドックでは何をしている？

造船所で船は形になっていく

造船所というと船を建造する場所という印象がありますが、実際には就航後の点検や修理、定期検査まで幅広い役割を担う総合施設です。船が長く安全に航行し続けるための作業が、ここで行われています。

その中心となる施設が「ドック」です。海面より低い位置につくられた広い作業場で、新しい船を造るときには船体の部材や機器を据えつける工場として機能します。

また、運航中の船が再びドックに入ることも少なくありません。外板の傷みやプロペラの摩耗、船底の汚れなど、海を航行することで船の性能は徐々に低下します。ドックでは、普段海中にある部分まで点検・補修できるだけでなく、部材交換や塗装更新も可能です。こうした作業により船は寿命を延ばすことができ、安全性を保てるのです。人間ドックと同じですね。

さらに、定期検査の場としてもドックは重要な役割を果たしています。船底やプロペラなどは実際に目で見て点検する必要があるため、船を海から露出させられるドックは検査には最適な場所となります。

造船所のドックは、船を生み出す場であると同時に、安全に航行し続けるための支えでもあります。ここで行われる作業の積み重ねが、世界の海上輸送を静かに支えているのです。

造船所は船をつくるだけじゃない

建造 修理 検査

造船所は新しい船の建造だけでなく、就航後の点検・修理・検査まで担う総合施設です。船が長く安全に航行し続けるための作業が、ここに集約されています。

ドックが支える見えない部分の安全管理

造船所の中心施設であるドックでは、船を海から上げ、船底やプロペラなど普段見えない部分を点検・補修します。性能の低下を防ぎ、船の寿命と安全性を保つ重要な役割を担います。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 船の話』監修：池田良穂

【監修者紹介】

池田良穂 （いけだ よしほ）

1950年北海道生まれ。大阪府立大学大学院工学研究科博士後期課程船舶工学専攻修了。同大学工学部船舶工学科助手、助教授を経て、同大学大学院海洋システム工学分野教授に就任。退職後、現在は大阪府立大学名誉教授、大阪公立大学客員教授。船舶工学研究活動に従事し、著作活動では船舶工学・海洋工学等に関するテーマで70冊あまり執筆。主な著書に『図解 船の科学』（講談社）、『基礎から学ぶ海運と港湾』（海文堂出版）、『船の最新知識』（SBクリエイティブ）、『船舶算法と復原性』（共著、成山堂書店）、『船のしくみ パーフェクト事典』（ナツメ社）などがある。

2023 年日本船舶海洋工学会「船舶海洋技術賞」受賞。雑誌、新聞等への寄稿も多く、日本における船舶の理解と認知度の向上に貢献したとして、2025年に国土交通大臣から「交通文化賞」を受賞。