【天皇賞】アドマイヤテラ スタミナ自慢のステイヤーがＧ１初制覇へ Ｖデータ唯一の減点なし
「天皇賞（春）・Ｇ１」（５月３日、京都）
復活を遂げたダービー馬が新たな偉業に挑む。大阪杯でＶ発進を決めたクロワデュノールが１６、１７年の春盾で連覇を決めたキタサンブラックとの父子制覇を目指す。未知の距離、コースだが、父譲りの素質の高さと自在性をもってすれば対応可能。Ｇ１連勝で現役最強を証明する。データ班はアドマイヤテラを猛プッシュ。スタミナ自慢のステイヤーがＧ１初制覇を成し遂げるとみた。
▼傾向（過去１０年）
京都競馬場の改修工事に伴い、２１＆２２年は阪神で開催。
▼人気
１番人気〈５・３・０・２〉
２番人気〈４・０・１・５〉
３番人気〈１・０・１・８〉
４番人気〈０・１・５・４〉
５番人気〈０・２・０・８〉
勝ち馬は全て３番人気以内。
▼所属
美 浦〈４・１・２・３７〉
栗 東〈６・９・８・９６〉
勝ち鞍は栗東所属馬、勝率は美浦所属馬がリード。
▼ステップ
阪神大賞典〈３・６・５・４９〉
日経賞〈２・１・２・３３〉
大阪杯〈２・１・０・５〉
※Ｇ２時も含む
有馬記念〈１・０・０・０〉
ＡＪＣＣ〈１・０・０・２〉
ダイヤモＳ〈１・０・１・１７〉
レッドシーターフＨＣ
〈０・１・１・０〉
日経新春杯〈０・１・０・０〉
京都記念〈０・０・１・５〉
阪神大賞典、日経賞、大阪杯の三大ステップで馬券圏内３０頭中２２頭を占めている。
▼前走内容
勝ち馬９頭が３着以内。同８頭が３番人気以内に支持されていた。
▼性齢
４歳馬〈５・３・５・３０〉
５歳馬〈４・３・１・３７〉
６歳馬〈１・３・１・３３〉
７歳以上〈０・１・３・３３〉
９勝を占める４＆５歳馬が中心。牝馬は〈０・０・１・１０〉と劣勢だ。
▼重賞実績
勝ち馬全頭に菊花賞連対か阪神大賞典Ｖの経験があった。
▼決め手
勝ち馬９頭が前走の４角を４番手以内で通過していた。
▼注目馬 減点なしは阪神大賞典Ｖからの臨戦となるアドマイヤテラのみ。名手・武豊に導かれ、Ｇ１初制覇なるか。（記録室）