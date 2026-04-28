　名手とのコンビでＧ１初制覇を狙うアドマイヤテラ

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　「天皇賞（春）・Ｇ１」（５月３日、京都）

　復活を遂げたダービー馬が新たな偉業に挑む。大阪杯でＶ発進を決めたクロワデュノールが１６、１７年の春盾で連覇を決めたキタサンブラックとの父子制覇を目指す。未知の距離、コースだが、父譲りの素質の高さと自在性をもってすれば対応可能。Ｇ１連勝で現役最強を証明する。データ班はアドマイヤテラを猛プッシュ。スタミナ自慢のステイヤーがＧ１初制覇を成し遂げるとみた。

　▼傾向（過去１０年）

　京都競馬場の改修工事に伴い、２１＆２２年は阪神で開催。

　▼人気　　　　　　　

　１番人気〈５・３・０・２〉

　２番人気〈４・０・１・５〉

　３番人気〈１・０・１・８〉

　４番人気〈０・１・５・４〉

　５番人気〈０・２・０・８〉

　勝ち馬は全て３番人気以内。

　▼所属　　　　　　　

　　美　浦〈４・１・２・３７〉

　　栗　東〈６・９・８・９６〉

　勝ち鞍は栗東所属馬、勝率は美浦所属馬がリード。

　▼ステップ　　　　　

阪神大賞典〈３・６・５・４９〉

　　日経賞〈２・１・２・３３〉

　　大阪杯〈２・１・０・５〉

　　　　※Ｇ２時も含む

　有馬記念〈１・０・０・０〉

　ＡＪＣＣ〈１・０・０・２〉

ダイヤモＳ〈１・０・１・１７〉

レッドシーターフＨＣ

　　　　　〈０・１・１・０〉

日経新春杯〈０・１・０・０〉

　京都記念〈０・０・１・５〉

　阪神大賞典、日経賞、大阪杯の三大ステップで馬券圏内３０頭中２２頭を占めている。

　▼前走内容　　　　　

　勝ち馬９頭が３着以内。同８頭が３番人気以内に支持されていた。

　▼性齢　　　　　　　

　　４歳馬〈５・３・５・３０〉

　　５歳馬〈４・３・１・３７〉

　　６歳馬〈１・３・１・３３〉

　７歳以上〈０・１・３・３３〉

　９勝を占める４＆５歳馬が中心。牝馬は〈０・０・１・１０〉と劣勢だ。

　▼重賞実績　　　　　

　勝ち馬全頭に菊花賞連対か阪神大賞典Ｖの経験があった。

　▼決め手　　　　　　

　勝ち馬９頭が前走の４角を４番手以内で通過していた。

　▼注目馬　減点なしは阪神大賞典Ｖからの臨戦となるアドマイヤテラのみ。名手・武豊に導かれ、Ｇ１初制覇なるか。（記録室）