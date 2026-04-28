「天皇賞（春）・Ｇ１」（５月３日、京都）

復活を遂げたダービー馬が新たな偉業に挑む。大阪杯でＶ発進を決めたクロワデュノールが１６、１７年の春盾で連覇を決めたキタサンブラックとの父子制覇を目指す。未知の距離、コースだが、父譲りの素質の高さと自在性をもってすれば対応可能。Ｇ１連勝で現役最強を証明する。データ班はアドマイヤテラを猛プッシュ。スタミナ自慢のステイヤーがＧ１初制覇を成し遂げるとみた。

▼傾向（過去１０年）

京都競馬場の改修工事に伴い、２１＆２２年は阪神で開催。

▼人気

１番人気〈５・３・０・２〉

２番人気〈４・０・１・５〉

３番人気〈１・０・１・８〉

４番人気〈０・１・５・４〉

５番人気〈０・２・０・８〉

勝ち馬は全て３番人気以内。

▼所属

美 浦〈４・１・２・３７〉

栗 東〈６・９・８・９６〉

勝ち鞍は栗東所属馬、勝率は美浦所属馬がリード。

▼ステップ

阪神大賞典〈３・６・５・４９〉

日経賞〈２・１・２・３３〉

大阪杯〈２・１・０・５〉

※Ｇ２時も含む

有馬記念〈１・０・０・０〉

ＡＪＣＣ〈１・０・０・２〉

ダイヤモＳ〈１・０・１・１７〉

レッドシーターフＨＣ

〈０・１・１・０〉

日経新春杯〈０・１・０・０〉

京都記念〈０・０・１・５〉

阪神大賞典、日経賞、大阪杯の三大ステップで馬券圏内３０頭中２２頭を占めている。

▼前走内容

勝ち馬９頭が３着以内。同８頭が３番人気以内に支持されていた。

▼性齢

４歳馬〈５・３・５・３０〉

５歳馬〈４・３・１・３７〉

６歳馬〈１・３・１・３３〉

７歳以上〈０・１・３・３３〉

９勝を占める４＆５歳馬が中心。牝馬は〈０・０・１・１０〉と劣勢だ。

▼重賞実績

勝ち馬全頭に菊花賞連対か阪神大賞典Ｖの経験があった。

▼決め手

勝ち馬９頭が前走の４角を４番手以内で通過していた。

▼注目馬 減点なしは阪神大賞典Ｖからの臨戦となるアドマイヤテラのみ。名手・武豊に導かれ、Ｇ１初制覇なるか。（記録室）