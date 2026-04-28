「スプリットの球速を上げたい」――悩める佐々木朗希がコーチ陣を呼び止めたブルペンの裏側　魔球が大幅に進化した“理由”

カブス戦のマウンドで相手打線を翻弄した佐々木(C)Getty Images

現地時間4月25日、ドジャースの佐々木朗希は、本拠地でのカブス戦に先発登板。6回途中（99球）を投げ、被安打7、四死球2、4失点。試合後にデーブ・ロバーツ監督が「間違いなくこれまででベストだ」と絶賛するマウンドとなった。

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無論、結果だけを見れば、お世辞にも「支配的だった」とは言い難い。2回に鈴木誠也に98マイル（約157.7キロ）の速球を打たれたのも含めた1試合3被弾は自己ワースト。4シームを狙われて力負けを喫した感は否めなかった。

それでも「スタッツシートだけでは語れない良さがあった」とべた褒めする指揮官が「非常に気に入った」とクローズアップしたのは、空振りの取り方だ。

とりわけ冴えわたったのは、真っすぐ以上の割合（99球のうちの43％）で投じたスプリットだ。今季の個人平均より5.8マイル（約9.3キロ）も速い、平均90.8マイル（約146.1キロ）を計測。さらに変化量も、これまでの回転数の約2倍に増加した結果、ナックルのようにゆったり、大きく沈んで落ちるよりも、ストレートに近い軌道で小さく曲がるボールへと変わっていた。

大幅に改良された背景にあるのは、進化を求める本人の強い意志だった。米メディア『The Athletic』のケイティ・ウー記者によれば、4回途中での降板を余儀なくされた前回登板後に初めて行ったブルペンセッション前に佐々木は、「アイデアを思いついた」という。