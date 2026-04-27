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例の中東事情のコトもあり省エネの声が上がりはじめている昨今ですが、酷暑日という名前も制定され、今年も厳しい暑さが予想される夏。

バッテリー稼働でさまざまな災害対策にも対応

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省エネ対策として準備しておきたいのは、やはり扇風機。そこで筆者がピックアップするのは、アウトドアライフスタイルを提案するアウトドア家電ブランドBougeRV（ポージーアールブイ）の「F02 充電式扇風機」です。

8Ah着脱式バッテリーを採用し、フル充電であれば最長72時間という超ロングな連続運転が可能というスグレモノ。しかも、付属の100V ACアダプターを使用すればコンセントからの直接給電も。据え置きから電源のない部屋や屋外、持ち歩き、もちろんキャンプなどのアウトドアシーンでも。さまざまなシーンに応じて、コンセントとバッテリーを使い分けられます。

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さらに、スマホや小型デバイスへのUSBによる給電も可能だから、緊急時にも安心です。そして、暖色系LEDライト内蔵で夜間の使用にもかなり便利なんです。

強力風量で酷暑日を乗り切れる

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風量コントロールは、ダイヤルを回して強弱を調整する無段階調整で、最大風速7.4m/sもの強力送風で理想の涼しさを実現してくれます。ちなみに、風速7m/s以上だと、屋外で干している洗濯物が吹き飛ばされるレベル。

金属製ダブルフックを使えば、ポールや車内で吊り下げての使用も。上下210°の角度調整により、必要な場所にピンポイントで涼風を届けられるのもいいんです。基本はプロ仕様としてのアイテムなので、衝撃に強いエンジニアリングプラスチックを採用したタフで頑丈なボディ。バッテリーなしなら約2.5kg、バッテリー含めれば約3.5kgと軽量。

エアコンの温度を高めに設定して扇風機を回せば、省エネ活動にも貢献できる。まさに現場で役立つスゴいヤツです。

Source: BougeRV