【ちいかわ】ハートのラバーマスコットは金具までハートのめちゃかわデザイン！
キタンクラブより、「ちいかわ ハートのラバーマスコット」が、2026年5月2日（土）から全国のカプセルトイ売場にて順次発売される。
＞＞＞ちいかわ ハートのラバーマスコットをチェック！（写真9点）
『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日より『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開予定だ。
そんな『ちいかわ』に登場するキャラクターたちが、ぷっくりかわいいハート型のラバーマスコットになって登場する。
ハートからあふれんばかりに描かれたキャラクターが、存在感たっぷりのデザインだ。
表面はぷっくりとした仕上がりで、しっかりとしたボリューム感が楽しめる。チョコレートを手にした姿がかわいらしい、全8種のラインナップ。背景色もキャラクターごとのカラーに合わせたデザインで、集めて並べたくなる仕様となっている。
全種ハート型の金具付きで、細部までかわいさにこだわったデザイン。約6cmの手のひらサイズで、しっかりと存在感のある仕上がり。バッグにつければ、目を引くアイテムだ。
思わずコンプリートしたくなる、満足感たっぷりのハート型ラバーマスコット。ぜひお手に取ってお楽しみを。
（C）nagano / chiikawa committee
＞＞＞ちいかわ ハートのラバーマスコットをチェック！（写真9点）
『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日より『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開予定だ。
ハートからあふれんばかりに描かれたキャラクターが、存在感たっぷりのデザインだ。
表面はぷっくりとした仕上がりで、しっかりとしたボリューム感が楽しめる。チョコレートを手にした姿がかわいらしい、全8種のラインナップ。背景色もキャラクターごとのカラーに合わせたデザインで、集めて並べたくなる仕様となっている。
全種ハート型の金具付きで、細部までかわいさにこだわったデザイン。約6cmの手のひらサイズで、しっかりと存在感のある仕上がり。バッグにつければ、目を引くアイテムだ。
思わずコンプリートしたくなる、満足感たっぷりのハート型ラバーマスコット。ぜひお手に取ってお楽しみを。
（C）nagano / chiikawa committee
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優