冷却ジェルはどのように捨てる？

お笑いコンビ・マシンガンズの滝沢秀一さんは2026年4月20日、公式Xでネッククーラーは基本的に燃えるゴミとして処分してほしいと呼びかけました。

【画像】ああ、見たことある！これが、滝沢さんが注意喚起するネッククーラーです

滝沢さんは、芸人として活動する一方、都内でゴミ清掃員としても勤務する「ゴミ清掃芸人」として知られています。

滝沢さんは「暑い時期になるとネッククーラーが壊れてプラ資源として出されますが、可燃ごみ（地域により不燃ごみ）でお願いします。理由は中身が液体で、純粋なプラスチックではないからです」とコメントしました。

さらに、ネッククーラーの冷却ジェルにも特性があるとして、「万が一壊れても中身を水道に流すと、PCMタイプは固まるため詰まりの原因になります。そのまま捨ててください！」と、日頃のゴミ収集の経験に基づいた知識を披露し、注意を呼びかけました。

この投稿には、「中身を流しちゃダメなのは初めて知った。詰まるのが怖いし、そのまま捨てるようにします」「詰まりの原因になるんですね！初めて知りました」「ネッククーラーは可燃ごみ！覚えた」といった反応がありました。