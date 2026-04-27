スピードスケート女子団体パシュートで１８年平昌五輪金メダルなど五輪３大会連続メダルを獲得し、３月に現役引退を表明した佐藤綾乃さんが２６日に自身のインスタグラムを更新。「だーーーいすきな２人と 久しぶりに会えて嬉しかった お祝いもしていただきました、、、♡ありがとう」とつづり、３ショットなどを投稿した。

隣に写っていたのは体操女子で２１年東京五輪種目別ゆか運動銅メダルで現在は日本協会強化本部長を務める村上茉愛さんと、カーリング女子で五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレ、吉田夕梨花。２人からはお皿に「あやのちゃん おつかれさまでした」とチョコで書かれたデザートで現役生活を労われた。

フォロワーからは「綾乃さん素敵です」「あやのちゃんの笑顔満開ね」などとコメントがあったほか、他競技の女子アスリートとの組み合わせに「素敵なお写真です！種目の垣根を越えての友情が嬉しいですね」「美女が勢揃い！！♥♥♥♥」「素敵な３人です」「みんなおしゃれでかわいい♥」などとコメントが寄せられた。