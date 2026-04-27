4月26日放送の『千鳥の鬼レンチャン』（フジテレビ系）でのボビー・オロゴンの“闘い方”が物議を醸している。

「この日は『第2回腕相撲トーナメント』がおこなわれ、芸能界の力自慢たちが集結しました。その中で、ボビーさんは前回王者として出場。挑発を繰り返すヒール役として会場を盛り上げつつ、1回戦では青木マッチョさんを不敵な笑みで圧倒していました」（芸能記者）

持ち前のパワーを見せつけたボビーだが、問題視されたのはその後の試合だった。準決勝で新日本プロレスの矢野通（とおる）と対戦すると、異変が起きる。

「矢野選手は高校時代にアマレス全国大会で4冠、大学でも同じく4冠という実力者。握った瞬間に力の差を感じたのか、ボビーさんは自ら手を外したり、肘をパッドから浮かせる場面が目立ちました。明らかに“まともに組みたくない”という動きでしたね」（同前）

千鳥・ノブも思わず「何してんの、あいつ」とツッコミを入れる中、勝利をもぎ取ったボビー。そして決勝ではプロボディビルダーのポパイ関根と対戦したが、闘い方はさらに過激化していく。

「ここでもボビーさんは、動いてはいけないパッドから肘を何度も浮かせていました、

さらに通常、お互いが立った状態で正面から組み合わなければいけませんが、ボビーさんだけが膝を曲げて体の重心を極端に下げ、肘がパッドから外れ気味のまま腕に体重をかけていました。審判からファウルを取られ、警告を受けても同じ動きを繰り返しました」（同前）

これにはスタジオも騒然となり、肘を浮かせて逃げるたび、かまいたちの山内健司は「わざとやん！」「ダメダメ、ボビー負けてます！」と憤慨。かまいたちの濱家隆一も「反則負けやんこれ！」「アウトアウト！ 汚いぞ！」と厳重注意していた。

力勝負を避け、“反則ギリギリ”を突き続けたボビーは結局、ポパイ関根の前に敗退。王座を譲ることになったが、その“闘い方”にX上では

《ボビー汚い！二度とだすな！》

《ズルばっか出禁にしろ》

といった辛らつな声が寄せられていた。

ボビーについて芸能プロ関係者はこう語る。

「ボビーさんは2001年、『さんまのSUPERからくりTV』（TBS系）でブレイクしましたが、2020年5月、妻への暴行容疑で埼玉県警に現行犯逮捕。その後、在宅起訴となり罰金10万円を支払っています。仕事への影響は甚大で、『YOUは何しに日本へ？』（テレビ東京系）のナレーション降板をはじめ、バラエティ番組の出演見合わせ続発。事実上テレビ露出が大幅に減る時期がありました。

最近は露出がまた増えてきつつあるタイミングで、“ヒール役”を買ってでたのかもしれません」

正々堂々と再ブレイクしてほしいものだが……。