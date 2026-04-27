中島健人、宮舘涼太、塩崎太智が“プリンスチーム”結成！ミセスとバトル＆コラボ 今夜の『テレビ×ミセス』
今夜4月27日20時55分からの『テレビ×ミセス』（TBS系／毎週月曜）では、中島健人、宮舘涼太、塩崎太智が“プリンスチーム”として集結。「巨大ジェンガ」「GOOD DAYゲーム」で白熱バトルを繰り広げる。
【写真】中島健人、宮舘涼太、塩崎太智とミセスがバトル＆コラボ
レギュラー第4回となる今回の放送では、“プリンスチーム”として、中島健人、Snow Manの宮舘涼太、M！LKの塩崎太智がゲストに登場。巨大ジェンガでの対決や、ゲスト自ら持ち込みの特別コラボ企画もお届けする。
通常の11倍となる高さ4mの「巨大ジェンガ」での対決では、ミセスチームとプリンスチームが激突。本番組の特番時代からジェンガに並々ならぬ熱意を燃やし、ミセスから“ジェンガおかん”の異名で呼ばれる塩崎がリベンジ。山手線ゲームの要領でリズムにのってクイズに解答する「GOOD DAYゲーム」にも挑み、白熱のチーム戦でスタジオは大盛り上がり。
中島の持ち込みコラボ企画「ケンティー検定」では、“生まれた時からプロフェッショナルアイドル”のケンティーの神対応＆プリンスワードをクイズ化。「彼女がデートに1時間遅れてきた時」などのシチュエーションで、ケンティーが言いそうな甘くポジティブなセリフをミセスたちが予想する。
また、宮舘の「同じ釜のメシを食べて仲良くなりたい」という願いから実現したコラボ企画も。宮舘がいつも食べているお米「龍の瞳」と、長野県で見つけた最強のご飯のお供を全員で囲み、心もお腹も満たされる和やかなコラボを届ける。
スタジオライブでは、Mrs. GREEN APPLEの最新曲「風と町」を披露する。そこで歌われるのは、移り変わる「町」の情景と、変わることなくあり続ける「風」という普遍的なテーマ。柔らかな光が降り注ぎ、色とりどりの草花が広がる幻想的な空間での、美しく温もりあふれるライブパフォーマンスとなる。
『テレビ×ミセス』は、TBS系にて4月27日20時55分放送。
※塩崎太智の「崎」は「たつさき」が正式表記。
【写真】中島健人、宮舘涼太、塩崎太智とミセスがバトル＆コラボ
レギュラー第4回となる今回の放送では、“プリンスチーム”として、中島健人、Snow Manの宮舘涼太、M！LKの塩崎太智がゲストに登場。巨大ジェンガでの対決や、ゲスト自ら持ち込みの特別コラボ企画もお届けする。
中島の持ち込みコラボ企画「ケンティー検定」では、“生まれた時からプロフェッショナルアイドル”のケンティーの神対応＆プリンスワードをクイズ化。「彼女がデートに1時間遅れてきた時」などのシチュエーションで、ケンティーが言いそうな甘くポジティブなセリフをミセスたちが予想する。
また、宮舘の「同じ釜のメシを食べて仲良くなりたい」という願いから実現したコラボ企画も。宮舘がいつも食べているお米「龍の瞳」と、長野県で見つけた最強のご飯のお供を全員で囲み、心もお腹も満たされる和やかなコラボを届ける。
スタジオライブでは、Mrs. GREEN APPLEの最新曲「風と町」を披露する。そこで歌われるのは、移り変わる「町」の情景と、変わることなくあり続ける「風」という普遍的なテーマ。柔らかな光が降り注ぎ、色とりどりの草花が広がる幻想的な空間での、美しく温もりあふれるライブパフォーマンスとなる。
『テレビ×ミセス』は、TBS系にて4月27日20時55分放送。
※塩崎太智の「崎」は「たつさき」が正式表記。