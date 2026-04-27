資産7億円の桐谷さん、保有株を紹介で大反響「理想やわぁ」「かなりお得でしたね」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が25日、自身のXを更新。保有株を紹介すると、ネット上で話題になっている。
【写真】保有株の優待利用！量多すぎる…桐谷さんが食べた『コメダ珈琲』メニュー
定期的に保有株や優待券を紹介している桐谷さんは今回、「コメダホールディングス(コメダ珈琲)は2016年に上場(公募1960円)と同時に、株主優待を発表。私は、その直後に1850円で100株買って、ずっと株主優待ポイントをいただいてます。今は3030円。優待を頂きながら含み益」と報告。
あわせて食事した写真も投稿し「24日はお昼に丸井中野店で、写真のまんぷくプレート、エビフライをいただきました」と伝えた。
保有株の紹介にネット上では「10年ホールドして優待と含み益、かなりお得でしたね。まんぷくプレート豪華で美味しそう」「含み益の株を長くキープしながらなの、理想やわぁ」「優待でおいしいものを食べながら資産も育ってる、最高の株主ライフですね」などの声が出ている。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
【写真】保有株の優待利用！量多すぎる…桐谷さんが食べた『コメダ珈琲』メニュー
定期的に保有株や優待券を紹介している桐谷さんは今回、「コメダホールディングス(コメダ珈琲)は2016年に上場(公募1960円)と同時に、株主優待を発表。私は、その直後に1850円で100株買って、ずっと株主優待ポイントをいただいてます。今は3030円。優待を頂きながら含み益」と報告。
保有株の紹介にネット上では「10年ホールドして優待と含み益、かなりお得でしたね。まんぷくプレート豪華で美味しそう」「含み益の株を長くキープしながらなの、理想やわぁ」「優待でおいしいものを食べながら資産も育ってる、最高の株主ライフですね」などの声が出ている。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。