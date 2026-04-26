「俺も好きだよ」パパの浮気→復讐を企む娘。930万表示の“まさかの結末”に「尊い」【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
X(旧Twitter)で5.1万いいねを獲得し、表示数930万回にも達した本作。かわいいママと、ちょっとウザいパパ、そして年頃の娘が食卓を囲む平穏なシーンから物語は始まる。しかし娘は、パパが書斎で「俺も好きだよ、しのちゃん」と誰かに愛をささやく電話を聞いてしまい、家族を崩壊させようと企んでいた。読者からは「なんて尊いんだ」「少し泣いた自分がバカみてぇだよ、、、何だこのオチ」と驚きの声が相次いでいる。
作者は、「ゲッサン新人賞」(小学館)や「新世代サンデー賞」(小学館)で佳作を受賞し、「DLsite comipo」(viviON)で「強がりユキヒト君はデレたくないのに」を連載していた漫画家・墨染清(@sumizomesei)さんだ。本作について本人に話を聞いた。
読者の鋭い指摘に「やられた！」
本作がバズったことについて墨染さんは、「驚きました。いつまでも止まらない通知を眺めて『何が起きてる…』とつぶやいていた気がします(笑)。バズの経験なんてほとんどなかったので、『うれしい』より『戸惑い』が先にきていましたね」と当時の心境を振り返る。
ラストの食卓シーンで「いただきます」より「ごちそうさま」がよいのではとフォロワーから指摘されたことには、「『やられた！』と思ったのを覚えています(笑)。私は家族のいざこざが終わって平和な日常が始まる『いただきます』をラストのセリフに選びましたが、考えてみれば『ごちそうさま』の方がしっくりきたのではと気づきました。センスのいいフォロワーさんが多くてハラハラします」と明かした。
読者から最も多かったのは、浮気疑惑をかけられたパパに対する「かわいい」という声だ。これには作者自身も「パパがヒロイン枠だった…な〜んて(笑)」と反応している。本作は、登場人物の誰よりもかわいいパパに注目してほしい。
取材協力：墨染清(@sumizomesei)
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