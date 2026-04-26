『1,000円台』でこのおしゃれさ！【しまむら】大人のこなれ見えに♡「注目トップス」

出費は抑えたいけれど、おしゃれに手は抜きたくない！ そんな大人女性におすすめの「注目トップス」を、今回は【しまむら】から紹介します。シンプルなボトムスを合わせるだけでこなれて見えそうなトップスが、1,000円台とは驚きです。しまパトで見つけたら、即カゴINして。

一枚でこなれるバイカラー & ペプラム

【しまむら】「ハイショクエリペプラムCD」\1,969（税込）

ブラウンをベースに、ライトブルーのバイカラーラインが襟・袖口・裾に施されたトップス。レイヤードせずとも一枚で着映えが狙えるアイテムです。ペプラムシルエットが腰回りをふんわりカバーしながら、華やかさをプラス。ゴールドカラーのボタンも品よく、高見えしそうです。

シアーなアンサンブルで即おしゃれ見え

【しまむら】「2セット ハリヌキキャミカーデ」\1,639（税込）

レイヤードコーデを気軽に楽しみたいなら、アンサンブルがおすすめ。シアーカーディガンとキャミソールをそのままセットで着るだけだから、コーディネートに悩まずともおしゃれなレイヤードが完成。さりげなく入ったハート柄とブラックのラインで、コーデのセンスアップを狙えそうです。

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※こちらの記事では@shimapato2525様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：まつもと りか

ファッション専門ライターとして約7年の経験を持つ。出産を機に自身が感じた体型やライフシーンの変化をきっかけに、同じ体験を持つ大人世代にヒントとなるファッション記事を日々追求する。