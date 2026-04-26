気づけば“好き”から“憧れ”に♡【Ray㋲・櫻井優衣】が紡ぐ「鈴木愛理との出会い」のおハナシ

Ray世代の全女子の憧れが詰まった櫻井優衣の輝かしい物語の裏側って...？そこで今回は、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣が本格的にアイドルになるまでのスペシャルストーリーをお届けします。アイドルとしても、元Ray㋲としても憧れの存在である鈴木愛理さんとの出会いのおハナシは必見です♡

本格的にアイドルになるまでの優衣ちゃんが、どんな生活を送っていたのか。Rayならではのスペシャルストーリーで、ほんの少しだけご紹介します。

アイドル・鈴木愛理との出会い

アイドルが好きで、テレビのなかの世界に夢中だったあの頃。学校から帰れば、当たり前みたいに動画を見て、何度も巻き戻してはマネをしてまた踊って。

それが特別なことだなんて思わないくらい、ただ好きで、ただ楽しかった。まわりにも同じようにアイドルが好きなコがたくさんいてその空気のなかにいるのが心地よくて。

でもあるとき、ふと目に止まったのが、アイドル・鈴木愛理という存在。可愛くて、カッコよくて、見れば見るほど新しい魅力がある。

気づけば“好き”から“憧れ”に変わっていった。

カーディガン 12,100円、キャミソール 4,730円、レースパンツ 14,520円／以上MINJIENA（HANA SHOWROOM）ヘアピン（2個セット）6,050円／ザヴァージンズ

撮影／菊地史（impress+）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／アサダマユコ モデル／櫻井優衣（本誌専属）