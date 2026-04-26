この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が「【キャンペーン攻略】SBI新生銀行　新規口座開設 最大45,000円　、SBI新生銀行のポイ活事例ご紹介」を公開した。動画では、SBI新生銀行の新規口座開設キャンペーンの詳細と、効率的なポイ活の活用事例について徹底解説している。

動画の冒頭で配信者は、SBI新生銀行が実施している「スタートアップ円定期預金上乗せキャンペーン」と常設の「ウエルカムプログラム」を組み合わせることで、「合計45,000円をゲットできます」と説明。このキャンペーンの全体像と具体的な攻略手順について語った。

まず、「スタートアップ円定期預金上乗せキャンペーン」について、3ヶ月もの円定期預金の金利が年利2％になる点を挙げ、「3ヶ月ものではトップの金利」と高く評価。さらに、「ウエルカムプログラム」では、新規口座開設とエントリー、SBI証券との連携による米ドル入出金、給与振込入金、外貨定期預金の設定など、5つの条件をクリアすることで最大20,000円のキャッシュバックが得られる仕組みを、実際の画面遷移や注意点を交えながら丁寧に解説した。

また、SBI新生銀行が「ポイ活民にとって利用勝手の良い銀行です」と述べ、その理由として「ステップアッププログラム」と「キャッシュプレゼントプログラム」の存在を挙げた。最上位のダイヤモンドステージを獲得すれば、インターネットによる他行宛振込手数料が毎月10回まで無料になることや、他行からの振込入金を利用して毎月ポイントを獲得する具体的な事例を紹介。複数の銀行口座を活用して資金を移動させる「銀行ぐるぐる戦略」によって、年間24,600ポイントを獲得する方法など、ユニークな視点でポイ活のノウハウを提示した。

動画の終盤では、毎月の振り込み作業をできるだけ自動化する手段にも触れ、手間をかけずにポイントを稼ぐ仕組みづくりを推奨した。SBI新生銀行のキャンペーンとポイ活の組み合わせは、効率的に資産形成を進めたい視聴者にとって、実践的で知的好奇心を満たす有益な内容となっている。

YouTubeの動画内容

00:17

本日の動画でお伝えしたいこととキャンペーンの全体像
01:04

新規口座開設キャンペーンと円定期預金の上乗せ金利
05:06

最大2万円還元「ウエルカムプログラム」の攻略手順
08:51

SBI新生銀行のポイ活事例「ステップアッププログラム」
13:34

年間24,600ポイントを獲得する「銀行ぐるぐる戦略」

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