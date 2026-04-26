20秒超、熱く見つめ合い…“初デート回”で同居主人公＆ヒロインにドキドキ展開到来！＜ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』＞

Snow Man・宮舘涼太が連続ドラマ初主演を務める『ターミネーターと恋しちゃったら』。本ドラマは、何者かに狙われているヒロイン・神尾くるみ（臼田あさ美）を護るため、アンドロイドの主人公・時沢エータ（宮舘涼太）が400年後の未来からやって来るところから始まる前代未聞のSFラブコメディだ。

4月25日（土）に放送された第4話では、エータとくるみの“初デート回”が繰り広げられ、2人がさらに距離を縮める展開となった。

そして、物語のラストではエータとくるみが熱く見つめ合い…。

【映像】エータと密着したくるみ、彼をじっと見つめ…

◆エータが手料理を披露！

第4話では、エータとくるみが一緒に休日を過ごす展開に。2人は部屋で映画を見たり、カフェに出かけたりと、デートさながらの時間が繰り広げられた。

さらに公園を訪れると、普段はあまり感情の起伏のないエータが、未来では絶滅しているタンポポやクローバーを見つけてハイテンションに。「なんと美しい…」と感動した様子のエータに、くるみは「あなたのそんな顔、初めて見た」と嬉しそうにする。

そして家に帰ると、エータは1人だからと自炊せずに日々を過ごしていたくるみのために食事を振る舞うことに。

エータの作った料理を食べたくるみは「誰かとここで、こんな風にしてるの久しぶり。それも私のために作ってくれたものを…」と声を震わせ、「あったかくておいしい。すごくおいしい」と笑顔を見せる。

こうしてどんどん2人の距離が縮まっていくなか、ラストではくるみが転びそうになるハプニングが。

エータはすかさずくるみを助けようと駆け寄り、その結果、くるみがエータを押し倒したような体勢に。すると2人は無言のまま見つめ合い、視聴者をドキドキさせる急展開となった。