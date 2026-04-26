「動かない右足」がパーオン率No1の秘訣？世界ランク1位のスイングを解説

そのユニークなスイングから打ち出されるビッグボールは数々の優勝をつかみとり、世界ランク1 位に長らく君臨する強さを誇る。そのシェフラーの強さの秘密を徹底解説する！ ※成績やデータは2025年9月13日現在

【アドレス～バックスイング編】

スコッティ・シェフラーのスイングを大解剖！

2025シーズン 各部門データ

アベレージスコア：1位・平均バーディ数：1位・パーオン率：1位・寄せワン率：1位

トップが完成する少し前のコマ。左腕が胸に近く、右ヒジは引けて曲がっていて、アマチュアのバックスイングに近いようにも見えます。体を回転させるよりも、とにかくフェース面の向きを固定して、腕を引っ張り上げているような動きです。これは、幼少期から培ったフェース感覚があるからこそ、なせるワザといえます。

アマチュアの場合は、切り返しで腕のポジションが胸の前からズレたままダウンスイングしてしまい、プッシュアウトやスライスを打ってしまいがちなので、マネするのは要注意です。

アドレス

比較的オーソドックスな構えで、上半身はやや右サイドが下がっています。インパクトで入射角がアッパーになるように準備しているのと、右足に体重をかけやすくしているのでしょう。シェフラーは１９０センチと高身長であるがゆえに、アドレスでの手元の位置がとても高く、シャフトプレーンは最初からアップライトになっています。

たとえば、女子の山下美夢有選手は身長１５０センチなので、その差はなんと40センチ。後方からの写真で角度を測ったところ、シェフラーがドライバーを構えたときのライ角は50度、一方、山下選手は35度でした。この差がスイングタイプの差に直結することはいうまでもないでしょう。

バックスイング

Point：バックスイング中、右足が微動だにしない

手や腕を使わず、右足への体重移動から動きはじめる、とてもワイドなバックスイングです。左手のグローブのロゴがはっきりと見えることから、自然なローテーションが入っていることがわかります。シャフトが地面に対して垂直になったあたりから、シェフラー〝らしさ〞が出現。

右足がアドレス時の形と変わらず、しっかりと体重を受け止めているのはセオリーどおりですが、手首のコックがじつに特徴的です。この段階で90度近くコックされるのが一般的ですが、シェフラーのコックはとても浅い。一般的なスイングよりもクラブの運動量を抑えています。

世界No.1なのに普通っぽい？

シェフラーの人間味 その1「優勝の朝に泣いていた」

2022年マスターズ最終日の朝、シェフラーは緊張とプレッシャーで涙が止まらなかった、というエピソードがある。奥さんに「自分に優勝する準備ができているのかわからない」と弱音を吐いたことをのちに明かしている。じつは、あの冷静なプレーの裏に、繊細な心の動きがある男なのだ。

いかがでしたか？ 解説を参考にして、練習の際は注意しましょう。

Scottie Scheffler

●スコッティ・シェフラー／1996年生まれ、アメリカ出身。190cm、90kg。ニュージャージー州生まれだが、幼少期にテキサス州へ移住し、3歳からゴルフをはじめる。

2018年にプロ転向。2022年マスターズでメジャー初戴冠。その後も安定した成績を残し、世界ランキング1位の座を保持し続けている。

解説＝アッキー永井

●ながい・あきふみ（永井研史）／1987年生まれ、神奈川県出身。“アッキー”の愛称で親しまれている人気コーチ。人体解剖学や物理学の視点を取り入れたわかりやすいレッスンに定評がある。

写真＝田辺JJ安啓