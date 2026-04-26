今日26日は、前線や低気圧の影響で西から雨の範囲が広がり、九州や四国などで局地的に激しい雨が降るでしょう。最高気温は20℃を超える所が多く、東北や北海道は6月並みの所もありそうです。

西から雨の範囲広がる 局地的に激しい雨

今日26日は、南の海上にのびる前線や低気圧の影響で、西から雨の範囲が広がるでしょう。



沖縄は昼頃まで雨が降り、局地的には雷を伴って雨脚が強まりそうです。九州と四国は雨が降り、太平洋側を中心に激しい雨の降る所があるでしょう。道路の冠水や落雷、突風などにご注意ください。中国地方や近畿も、午後は次第に雨が降りだすでしょう。東海や関東、北陸は晴れ間が出ますが、夜は所々で雨が降りそうです。東北や北海道はおおむね晴れて、空気の乾燥が続くでしょう。火の取り扱いにご注意ください。

日差しのもとでは快適な陽気 北日本は6月並みの所も

最高気温は、沖縄や九州から近畿は昨日25日と同じくらいか低いものの、平年並みの所が多いでしょう。東海や関東甲信は22℃前後の所が多く、上着なしで過ごせるくらいです。



北陸や東北、北海道は昨日25日より5℃以上高い所が多く、盛岡や仙台、札幌などでは最高気温が20℃以上と、6月並みの所もあるでしょう。朝晩と日中との気温差が大きくなるため、調節しやすい服装がおすすめです。