ラ・リーガ 25/26の第32節 ヘタフェとバルセロナの試合が、4月25日23:15にコリセアム・アルフォンソ・ペレスにて行われた。

ヘタフェはマルティン・サトリアーノ（FW）、マリオ・マルティン（MF）、マウロ・アランバリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバルセロナはフェルミン・ロペス（MF）、ロベルト・レバンドフスキ（FW）、ルーニー・バルドグジ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。45+1分に試合が動く。バルセロナのペドリ（MF）のアシストからフェルミン・ロペス（MF）がゴールを決めてバルセロナが先制。

ここで前半が終了。0-1とバルセロナがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、ヘタフェは同時に2人を交代。セバスティアン・ボセリ（DF）、ベリコ・ビルマンチェビッチ（MF）に代わりキコ・フェメニア（DF）、ルイス・バスケス（FW）がピッチに入る。

60分、バルセロナは同時に3人を交代。ジュール・クンデ（DF）、ルーニー・バルドグジ（MF）、ガビ（MF）に代わりロナルド・アラウホ（DF）、マーカス・ラッシュフォード（FW）、フレンキー・デヨング（MF）がピッチに入る。

74分バルセロナに貴重な追加点が入る。ロベルト・レバンドフスキ（FW）のアシストからマーカス・ラッシュフォード（FW）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。0-2で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、バルセロナが0-2で勝利した。

なお、ヘタフェは63分にジェネ（DF）、87分にマリオ・マルティン（MF）に、またバルセロナは20分にジュール・クンデ（DF）、39分にガビ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-26 01:10:29 更新