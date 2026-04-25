「じつは最近、グラビアをたくさん見るようになったんです」

身長173cmの9頭身というスタイルを生かし、人気を博す相沢菜々子。今、夢中になっているのがフィルムカメラでの撮影。モデルやレースクイーン、グラビアアイドルとして培った被写体としての経験を、撮る側としても生かしているという。

「どこから光が当たると顔がきれいに見えるか考えるようになり、いろんな写真を見て参考にしています。どう動けば魅力的に見えるかは体が覚えているというか。それはレースクイーン時代に学ばせてもらいましたし、自分がカメラを始めたからこそ、カメラマンさんの意図を感じながら動けるようになったので、今、撮るのも撮られるのもすごく楽しいんです。ちょっとマニアックですが、どこの筋肉を使っているかを意識しながら撮られるうちに、体の構造も気になって（笑）。カメラの構造を勉強するうちに人体の構造も勉強するようになりました。筋トレにも本格的に取り組み、体作りへの意識も変わったというか、体を理解することが表現にも繋がる気がして頑張っています」

そんな勉強熱心な彼女が今撮りたいグラビアアイドルがいる。

「叶うならば沢美沙樹ちゃんを撮りたいです。すごく気になっていていろいろチェックしています。彼女のみならず女のコのいちばんかわいい瞬間を残したい。自分がされて嬉しかったことを返していくためにも、みんながハッピーになる写真が撮りたいので、カメラマンとしてデビューできるよう頑張ります！」

あいざわななこ

29歳 1996年7月7日生まれ 福岡県出身 T173・B84W58H88 女優・タレント。ニックネームはハチ子。カメラ女子でもあり、愛機は Nikon Zf と Nikon Zfc。TVアニメ『MFゴースト 3rd Season』でエマ・グリーン役として声優に初挑戦。2nd写真集『TOW』が玄光社より好評発売中。そのほか最新情報は、公式X、Instagram、TikTokすべて（@nanako_aizawa）にて

※月額1100円（税込み）の会員制サイト「FLASH Prime」にて未公開カットを公開中！

写真・唐木貴央 スタイリスト・上野 珠 ヘアメイク・エノモトマサノリ