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この記事は2023年10月28日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

ノートPCから一眼レフまで入るビッグサイズの“洗える”レザーバッグが再登場です。

シリーズ累計53,000,000円以上の「ウォッシャブルレザーバッグXL」は、高級感シッカリなのにクルクルと丸められて空気のように軽く、メインからサブまで多才に役目を果たしてくれます。

レザーの質感は好きだけどメンテは面倒…と考えるワガママなあなたにもピッタリなプロダクトです。

こだわり素材で洗練されたルックスを実現

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「ウォッシャブルレザーバッグXL」一番の魅力はスタイリッシュなルックス。ミニマルなデザインは、普段着にも仕事着にも合わせやすい万能さです。

このバッグの印象に大きく関わっているのが高品質な本革素材。同シリーズを展開するAmpersand Co., Ltd.が独自開発した「OO tech leather」は、高級本革ながら水分を含んでもその柔らかさをキープするのが特長です。

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「ウォッシャブルレザーバッグXL」の本革の厚みは通常のレザーバッグの半分ほどしかない0.67mm。薄くて、軽くて、洗濯OKと聞くと強度が心配になりますが、日常使いする分には問題なし。

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本革なのに洗濯可能。洗っても高級感がキープ

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本革製なのに洗濯できる「ウォッシャブルレザーバッグXL」ですが、そもそも汚れに強い素材でコーヒーさえこぼしても拭き取ればシミになる心配も無用。

きれいなまま使えて、メンテなしに高級感が長く持続するのはありがたいポイントです。

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また「ウォッシャブルレザーバッグXL」の柔らかい質感ならクルクルと丸めるのも容易。かさばらずに持ち運べるので、エコバッグや旅行時の行動用バッグとしても活用しやすいです。

ノートPCや一眼レフも収まる絶妙サイズ

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「ウォッシャブルレザーバッグXL」は本体サイズの口幅が62cmほど。ノートPCや一眼レフも難なく収められます。

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大容量なトートバッグはモノを詰め込みやすい反面、小物が紛れてしまうボトルネックを備えていますが、内ポケット付きのこのバッグに関してはスマホや財布がスムーズに取り出せそうです。

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ストラップはループに通して縛ることで自由に長さ調整が可能。斜め掛けや肩掛けといった切り替えも体格にフィットした形状で携帯し、活動しやすさを最大化できます。

ルックスから実用性、メンテナンス性まで優れた「ウォッシャブルレザーバッグXL」は、多用途でソツなく使えてひとつあると便利。ぜひとも生活に取り入れたいという方、プロダクトの詳細を以下からチェックしてみてください。

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Source: CoSTORY